Un effort collectif pour la sécurité des cyclistes

MONTRÉAL, le 14 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Les adeptes de vélo aux quatre coins de la Belle province s'uniront pour défiler ensemble sur les routes du Québec dans le cadre de la 11e édition du Tour du Silence québécois qui se tiendra le mercredi 16 septembre prochain, à 18 h 00, dans 9 localités du Québec, avec l'objectif de sensibiliser tous les usagers sur l'importance du partage du réseau routier québécois.

« Le gouvernement du Québec est fier de soutenir le 11e Tour du Silence, un moment privilégié pour sensibiliser la population à l'importance du partage de la route. Cet événement permet de rappeler que chaque usager de la route a la responsabilité d'agir avec prudence et respect pour améliorer la sécurité de ceux qui y circulent, en particulier celle des plus vulnérables », a fait valoir le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, François Bonnardel.

Plus de cyclistes, plus de conscientisation

Les cyclistes n'ont jamais été aussi nombreux sur les routes du Québec cet été. Même si le bilan routier s'améliore d'année en année, les accidents impliquant les cyclistes demeurent encore trop nombreux. Les efforts de sensibilisation tels que le Tour du Silence sont nécessaires pour une meilleure cohabitation du réseau routier entre les différents usagers.

Au cours de l'été, plusieurs accidents mortels impliquant des cyclistes ont défrayé les manchettes aux quatre coins du Québec. Il est important de rappeler que chaque décès cycliste est un décès de trop.

Les acteurs unis pour sensibiliser

À l'approche du Tour du Silence québécois, plusieurs acteurs ont pris la parole pour vous inciter à participer à cette édition 2020. Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, monsieur François Bonnardel, le porte-parole provincial, monsieur Yvan Martineau, ainsi que le président de la Fédération québécoise des sports cyclistes, monsieur Claude Pinard, tenaient à s'adresser à vous.

Lien de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=hX3C06IDmFc

Un nouveau porte-parole du Tour du Silence provincial

À titre d'organisme chapeautant la bannière québécoise du Tour du Silence 2020, la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC) est fière d'annoncer que le journaliste et animateur, monsieur Yvan Martineau, a accepté d'agir à titre de porte-parole du volet provincial pour les deux prochaines années.

« Je suis honoré d'agir comme porte-parole parce que ma conjointe et moi avons eu la douleur de perdre deux enfants et nous sommes donc devenus plus sensibles aux drames et douleurs vécus par les familles dont un membre est décédé en pratiquant un sport ou loisir qui était censé améliorer sa forme, sa santé générale. Cet événement est absolument nécessaire pour rappeler l'importance de la prudence au volant et du respect entre les différents usagers de la route », a indiqué monsieur Yvan Martineau.

Qui? Quoi? Où? Quand? Comment?

Le Ride of Silence a lieu tous les ans, le troisième mercredi du mois de mai, simultanément à l'échelle mondiale. En raison de la pandémie mondiale liée à la COVID-19, l'événement en sol québécois a été reporté au troisième mercredi du mois de septembre. L'événement est ouvert à tous les cyclistes ainsi qu'à tous les usagers de la route. Il s'adresse également à tous ceux qui désirent rouler sur la route, mais qui, par crainte, s'abstiennent de le faire.

La randonnée s'effectue sur un parcours de 5 à 20 kilomètres, le tout à une vitesse moyenne de 18 km/h, de manière à être accessible à tous. Tous les cyclistes réunis roulent en silence, escortés par des policiers. Des arrêts symboliques sont parfois effectués afin d'honorer la mémoire de défunts cyclistes. Des hommages sont aussi livrés par la famille et les proches des victimes, rappelant la pertinence d'une telle activité de sensibilisation. L'accès est gratuit et le port du casque est obligatoire.

Les rassemblements se dérouleront dans le respect des consignes de santé publique, en respectant la distanciation physique en tout temps.

La SAAQ, un partenaire clé

La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) est à nouveau partenaire du Tour du Silence, une occasion privilégiée pour sensibiliser la population à l'importance de la sécurité à vélo ainsi qu'au partage de la route entre tous les usagers. L'appui financier de la SAAQ permet à la FQSC de soutenir techniquement et financièrement les organisations dans la réalisation de l'événement à travers la province.

Tour du Silence sur le Web

Tous les détails se trouvent au tourdusilencequebec.com. Pour ne rien manquer de ce happening mondial, aimez notre page Facebook Tour du Silence provincial et suivez les nouvelles à partir du compte Twitter @FQSC grâce aux mot-clics #TourDuSilenceQc2020 ou #RideofSilenceQc2020.

www.fqsc.net

