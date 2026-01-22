MONTRÉAL, le 22 janv. 2026 /CNW/ - La Fondation Lise Watier est fière d'annoncer un engagement philanthropique sans précédent : un don historique de 2 millions de dollars consenti par la Fondation Lise et Giuseppe Racanelli, fondation déterminée à soutenir la santé mentale. Ce soutien majeur agira comme un levier transformationnel pour le Parcours s'Entreprendre, permettant de propulser des milliers de femmes vers l'indépendance financière tout en plaçant la santé mentale au cœur de leur parcours.

Guy Côté, Président du CA (Fondation Lise Watier) et Conseiller principal en gestion de patrimoine (Financière Banque Nationale Équipe Guy Côté), François Pfister, Premier VP, ventes Québec (Ingenia Technologies Inc), Katerine Rocheleau, Associée en développement et communication (Financière Banque Nationale Équipe Guy Côté), Véronique Racanelli, Présidente (Fondation Lise et Giuseppe Racanelli), Marie-Lise Andrade, Présidente (Fondation Lise Watier), Lise Racanelli et Giuseppe Racanelli (Groupe CNW/FONDATION LISE WATIER)

La santé mentale : moteur de l'indépendance financière

En ce mois de janvier, période où les enjeux de santé mentale sont particulièrement criants, ce don arrive comme une réponse concrète à un besoin social pressant. Reconnue pour son engagement profond envers le développement humain, la Fondation Lise et Giuseppe Racanelli voit dans ce partenariat une occasion d'agir sur les causes fondamentales de la vulnérabilité associée à la précarité financière des femmes.

« Offrir ce don de 2 millions de dollars, c'est notre façon de contribuer concrètement à changer des trajectoires de vie. La santé mentale étant au cœur de la mission de notre Fondation, il était essentiel pour nous de soutenir les programmes de la Fondation Lise Watier, qui favorisent la confiance, la résilience et le mieux-être des femmes. Nous souhaitions que le Parcours s'Entreprendre puisse atteindre encore plus de femmes, dans encore plus de régions au Québec. C'est une approche qui transforme profondément des vies, et nous sommes fiers d'être partenaires de cette transformation, souligne Véronique Racanelli, présidente de la Fondation Lise et Giuseppe Racanelli. Pour nous, l'indépendance financière ne peut être durable sans une base solide de bien-être psychologique. En soutenant la Fondation Lise Watier, nous investissons dans un modèle qui redonne aux femmes non seulement des outils professionnels, mais aussi la confiance et la dignité nécessaires pour transformer leur vie », ajoute-t-elle.

Un impact mesurable et structurant pour le Québec

Ce don de 2 M$ est une pierre d'assise qui, conjuguée à l'appui des autres partenaires de la Fondation Lise Watier, générera un effet de levier puissant. Les retombées prévues pour la prochaine décennie sont majeures :

Plus de 4 000 femmes seront accompagnées vers l'indépendance financière et derrière ces femmes, ce sont près de 2 000 familles qui verront leur avenir transformé.

seront accompagnées vers l'indépendance financière et derrière ces femmes, ce sont près de 2 000 familles qui verront leur avenir transformé. 5 nouvelles régions du Québec seront desservies par le Parcours s'Entreprendre, étendant ainsi l'impact de la Fondation à travers la province.

Le Parcours s'Entreprendre : une approche humaine et éprouvée

Le Parcours s'Entreprendre se distingue par son approche globale. Plus qu'une simple formation, il s'agit d'un accompagnement sur mesure qui mise sur le renforcement de la confiance en soi, le développement des compétences, l'aide financière et la création d'un réseau d'entraide pour briser l'isolement. 99 % des femmes qui ont fait le Parcours s'Entreprendre affirment que les programmes ont eu un impact positif sur leur vie, ce qui témoigne de l'influence significative de la Fondation Lise Watier. C'est dans ce contexte que ce don prend tout son sens, illustrant la confiance solide que la Fondation Lise et Giuseppe Racanelli accorde à cette mission. Cette contribution déterminante permettra de poursuivre l'engagement envers le bien-être des femmes tout en renforçant son impact.

« Nous remercions chaleureusement la Fondation Lise et Giuseppe Racanelli pour ce don historique, un geste exceptionnel qui marque un tournant pour la Fondation, souligne Isabelle Lajeunesse, directrice générale de la Fondation Lise Watier. Grâce à cet appui majeur, nous pourrons renforcer notre accompagnement et offrir à davantage de femmes, au Québec, les conditions nécessaires pour s'épanouir professionnellement et atteindre l'indépendance financière. »

Dans cette vidéo, Véronique Racanelli, présidente de la Fondation Lise et Giuseppe Racanelli, partage les raisons profondes qui motivent cet engagement majeur. Vous y découvrirez aussi le parcours inspirant de Karine Fournier, participante du Parcours s'Entreprendre, qui a retrouvé confiance et leadership -- jusqu'à briser un plafond de verre en devenant la première de sa famille à accéder à des études supérieures : https://youtu.be/PImoubwGnNU

À propos de la Fondation Lise Watier

La mission de la Fondation est de soutenir et d'encourager l'épanouissement professionnel et l'indépendance financière des femmes en leur fournissant les moyens de réaliser leur plein potentiel. Nous aspirons à ce que toutes les femmes s'accomplissent et contribuent à l'économie d'ici afin de créer une société plus riche et équitable. www.fondationlisewatier.com

À propos de la Fondation Lise et Giuseppe Racanelli

La Fondation Lise et Giuseppe Racanelli se consacre au soutien de causes liées à la santé mentale, à l'entrepreneuriat et au développement humain, avec la conviction que chaque individu possède le potentiel de s'accomplir pleinement si on lui en donne les moyens.

SOURCE FONDATION LISE WATIER

Contact Médias : Pour toute demande de renseignements ou pour organiser une entrevue, veuillez entrer en contact avec : Virginie Doré Lemonde, Directrice de comptes, [email protected]