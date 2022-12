Un don environnemental pour la sauvegarde de la forêt du Mont Gale à proximité du futur parc scientifique à Bromont par MONTONI

LAVAL, QC, le 2 déc. 2022 /CNW Telbec/ - MONTONI est heureux d'annoncer un don de 50 000 $ pour la préservation de la forêt ancienne située sur le territoire de la ville de Bromont. Cette donation s'inscrit dans la campagne de financement lancée par le regroupement de citoyens Protection mont Gale, engagé à préserver 32 acres de la forêt du Mont Gale.

Ce geste environnemental s'insère dans l'approche développée pour le parc scientifique de Bromont de limiter le déboisement au maximum et de proposer des aménagements hautement intégrés à la nature. La conservation de cet espace boisé sur le flanc ouest du Mont Gale représente un intérêt écologique, car il garantira le lien inné entre l'humain et la nature. Les bénéfices tirés de cette connexion visuelle apporteront un sentiment supplémentaire de bien-être pour les usagers du Parc scientifique.

MONTONI rappelle sa conviction à faire du Parc scientifique de Bromont un projet novateur mettant en valeur les principes de la biophilie. Ce sont aussi les élé­ments naturels du site et de la région, comme ce milieu hydrique, qui ont servi de trame de fond au développement du concept.

En tant qu'entreprise responsable, MONTONI souhaite porter haut et fort son engagement en développement durable. Mettre la carboneutralité au cœur des projets, contribuer au bien-être commun, préserver des milieux naturels, maximiser les bénéfices pour la communauté sont parmi les piliers de notre stratégie en matière d'environnement, sociale et de gouvernance (ESG).

« Il a toujours été important pour MONTONI de contribuer positivement à la communauté, grâce à des actions concrètes et des projets porteurs. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que nous avons répondu à l'appel aux dons du regroupement citoyen Protection mont Gale pour sauver la forêt ancienne, à proximité du futur Parc scientifique de Bromont. L'avenir de la planète repose sur la volonté de chacun et est l'affaire de tous. En unissant nos forces, nous pourrons faire la différence pour laisser aux générations futures un environnement de qualité. » - Dario Montoni, président du Groupe Montoni

« Notre Ville salue l'engagement du groupe Montoni pour la préservation des milieux naturels de notre territoire. Ce don est un bel exemple inspirant et témoigne de la qualité de ce partenaire dans le développement du parc industriel de la Ville » » - Louis Villeneuve, maire de Bromont

« Protection Mont Gale remercie le groupe Montoni pour sa participation à sa campagne de financement pour réunir les fonds nécessaires à l'achat du terrain situé sur le flanc Ouest du mont Gale. C'est grâce à ce type d'approche novatrice et respectueuse de l'environnement que des mouvements citoyens comme le nôtre ont la capacité de pouvoir sauvegarder 32,8 acres de forêt, reconnue à haute valeur écologique. Nous espérons que d'autres entreprises suivront cet exemple de développement durable. » - Stéphanie Latour, Porte-parole Protection Mont Gale

