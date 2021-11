MISSISSAUGA, ON, le 30 Nov. 2021 /CNW/ - Peu de choses ont autant d'impact sur le bien-être d'un enfant que de commencer la journée par un bon petit déjeuner. Pour marquer la journée Mardi Je donne le 30 novembre 2021, Kellogg Canada fera un don de 150 000 $ au Club des petits déjeuners et ses 3 000 programmes de petit déjeuner partout au pays afin d'aider les enfants à bien commencer leur journée. Les fonds aideront à soutenir des programmes de petit déjeuner dans les communautés canadiens qui en ont le plus besoin, avec une attention particulière aux collectivités nordiques et autochtones, afin d'améliorer l'accès à la nourriture.

Depuis le début de la pandémie, le Club des petits déjeuners a connu une augmentation significative dans la fréquentation et la demande pour des programmes de petit déjeuner supplémentaires. Pendant la période des fêtes, Kellogg Canada demande aux Canadiens d'offrir un petit déjeuner en cadeau pour s'assurer que le Club puisse continuer à aider le nombre considérable d'enfants qui ont bénéficié de ces programmes au cours des 21 derniers mois. Participez ici.

« Malgré tout ce que nous savons sur l'importance du petit déjeuner, un enfant sur trois au Canada risque d'arriver à l'école le ventre vide†. Ce chiffre grimpe à 1 sur 2 pour les collectivités autochtones. Nous sommes dans une période critique, a déclaré Lores Tomé, directrice, Communications et Affaires générales, Kellogg Canada Inc. Nous sommes fiers de nous associer au Club des petits déjeuners pour aider les enfants à commencer du bon pied à un moment où le besoin n'a jamais été aussi grand. »

« Les familles ont continué de faire face à des difficultés au cours de la dernière année, et les enfants demeurent parmi les plus vulnérables à l'insécurité alimentaire, a expliqué Tommy Kulczyk, directeur général, Club des petits déjeuners. La promotion efficace de la sécurité alimentaire pour les enfants exige une équipe complète. Des partenaires comme Kellogg Canada nous aident non seulement à maintenir nos activités quotidiennes, mais aussi à nous assurer que nous pouvons continuer à aider de plus en plus d'enfants partout au pays. Ensemble, nous créons un environnement bienveillant où tous les enfants et les jeunes peuvent atteindre leur plein potentiel. »

Depuis près de 15 ans, Kellogg Canada a collaboré avec son partenaire de longue date, le Club des petits déjeuners, pour promouvoir le rôle important que joue le petit déjeuner dans le développement des enfants et des jeunes, en soutenant l'organisme avec des dons financiers et en nourriture et par l'entremise d'efforts et d'engagement bénévoles. Depuis 2015, Kellogg Canada a versé plus de 4 millions de dollars et 50 millions de portions de céréales et de collations aux banques alimentaires et aux programmes de petit déjeuner partout au Canada. Tout cela fait partie de la plateforme mondiale Jours meilleurs de Kellogg's qui vise à offrir trois milliards de jours meilleurs à des gens du monde entier d'ici 2030.

Apprenez-en davantage ici sur la façon dont vous pouvez soutenir le Club des petits déjeuners à l'occasion de la journée Mardi Je donne et du temps des fêtes et aider à lutter contre la faim chez les enfants.

À PROPOS DU CLUB DES PETITS DÉJEUNERS

Accrédité par Imagine Canada pour sa saine gestion, le Club permet d'offrir bien plus qu'un petit déjeuner aux enfants, son approche reposant sur l'engagement, la valorisation et le développement des capacités dans une formule optimale adaptée aux besoins locaux. Présent sur l'ensemble du territoire canadien, le Club des petits déjeuners contribue à nourrir plus de 500 000 enfants canadiens dans plus de 3 000 programmes en milieu scolaire et communautaire au pays. Apprenez-en plus sur notre site Internet au clubdejeuner.org ou suivez-nous sur Facebook , Instagram , Twitter et LinkedIn .

À PROPOS DE KELLOGG CANADA INC.

Chez Kellogg Canada, notre vision est un monde bon et juste où les gens ne sont pas seulement nourris, mais épanouis. Nous créons des jours meilleurs et une place à la table pour tous grâce à nos marques alimentaires de confiance. Nos marques parmi les favorites comptent entre autres All-Bran*, Kellogg's Corn Flakes*, Corn Pops*, Eggo*, Froot Loops*, Kellogg's Frosted Flakes*, Kashi*, Kellogg's* Raisin Bran deux pelletées*, Mini-Wheats*, Nutri-Grain*, Pop-tarts*, Pringles*, Rice Krispies*, Special K*, Vector*, Morningstar Farms*, Cheez-It*, RXBAR* et plus encore. Dans le cadre de notre plateforme mondiale Jours meilleurs de Kellogg'sMD , nous contribuons à lutter contre la faim et nous sommes engagés à créer des jours meilleurs pour 3 milliards de personnes d'ici la fin de 2030. Pour en savoir plus sur notre modèle de chef de file commercial responsable, sur nos produits et marques et sur la façon dont nous nous efforçons d'apporter notre contribution dans nos collectivités de par le monde, rendez-vous sur le site www.kelloggcompany.com . Pour en apprendre plus sur les efforts que déploie Kellogg Canada, rendez-vous sur le site www.kelloggs.ca .

* © 2021, marque de commerce de Kellogg Company utilisée sous licence par Kellogg Canada Inc.

† L'impact du coronavirus sur les enfants au Canada, Club des petits déjeuners, 2020; https://www.breakfastclubcanada.org/fr/insecurite-alimentaire

SOURCE Kellogg Canada Inc.

Renseignements: Kellogg Canada -- Service, d'assistance aux médias, 905-290-5416, [email protected]

Liens connexes

http://www.kelloggcompany.com