Un demi-million de dollars pour moderniser les aires de jeux des écoles primaires de Lac-Mégantic

LAC-MÉGANTIC, QC, le 21 juin 2023 /CNW/ - Le député de Mégantic, M. François Jacques, le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, et la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, sont heureux d'annoncer l'octroi d'une subvention de 500 000 dollars pour améliorer les aires de jeux des écoles primaires de Lac-Mégantic. Cette aide financière découle de l'appel de projets réalisé par un comité consultatif citoyen piloté par le député de Mégantic afin de soutenir la communauté de Lac-Mégantic.

Un financement respectif de 250 000 dollars sera accordé aux écoles primaires Sacré-Cœur et Notre-Dame-de-Fatima dans le but d'offrir aux enfants une cour d'école revitalisée. Ces aménagements extérieurs prévoient des structures de jeux modernes et sécuritaires, du mobilier, des sentiers et de l'aménagement paysager.

« Il était important pour le comité et moi que nos enfants puissent bénéficier d'espaces modernes où ils pourront s'épanouir, grandir, se développer et surtout s'amuser. Ces nouvelles aires de jeux serviront tant aux jeunes d'aujourd'hui que de demain en plus de contribuer à faire de Lac-Mégantic une ville attrayante pour les familles. Je tiens à remercier les différents partenaires qui se sont impliqués pour donner vie à ce projet. »

François Jacques, député de Mégantic

« Notre gouvernement est engagé à soutenir la communauté de Lac-Mégantic dans ses projets de revitalisation. Les enfants sont l'avenir de notre société, ils méritent d'évoluer dans un environnement scolaire stimulant et innovant. Nous sommes fiers de contribuer à ces projets qui bénéficieront aux élèves des écoles primaires de Lac-Mégantic. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

« Au fil des années, de nombreux jeunes de Lac-Mégantic pourront profiter de ces nouveaux aménagements extérieurs. Nous sommes fiers de répondre présents pour la communauté de Lac-Mégantic en permettant aux élèves d'évoluer dans un environnement plus moderne. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« L'école occupe une place importante dans la vie des enfants. La cour d'école fait aussi partie intégrante de ce milieu. Elle permet aux élèves d'évacuer le trop plein d'énergie, de socialiser, de s'amuser et de développer d'autres compétences. Il est de notre devoir, en tant que gouvernement, de permettre aux enfants d'avoir accès à des équipements et des infrastructures modernes et adaptées à leurs besoins. Je me réjouis de ces investissements dont nos élèves seront les premiers à bénéficier. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

