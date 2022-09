UN DÉBAT ÉLECTORAL SUR L'EMPLOI AU QUÉBEC COURONNÉ DE SUCCÈS

MONTRÉAL, le 7 sept. 2022 /CNW Telbec/ - C'est ce matin que s'est déroulé le débat sur l'emploi dans le cadre de la campagne électorale québécoise. L'événement, animé par le journaliste économique René Vézina et organisé par les sept réseaux provinciaux d'organismes en employabilité, s'est tenu à la Maison du développement durable, à Montréal, et a été diffusé en direct sur la page Facebook d'AXTRA, l'Alliance des centres-conseils en emploi. Cette importante rencontre a permis à la candidate et aux candidats des partis politiques présents de débattre et de présenter leurs positions sur divers sujets reliés à l'emploi et à l'offre de services publics d'emploi au Québec :

Alexis Gagné-LeBrun, candidat du Parti Québécois dans Saint-Hyacinthe ;

; Alexandre Leduc , candidat de Québec solidaire dans Hochelaga-Maisonneuve;

, candidat de Québec solidaire dans Hochelaga-Maisonneuve; Isabelle Melançon, candidate du Parti libéral du Québec dans Verdun ;

; Konstantinos Merakos, candidat du Parti conservateur du Québec dans Chomedey .

Les candidats ont eu l'occasion d'échanger sur les trois thèmes suivants :

Les enjeux actuels et futurs du marché du travail; La promotion et l'efficacité des services publics d'emploi à travers le Québec; Le développement des compétences et la formation des individus.

« Par leur présence et par leurs propos, les quatre partis réunis aujourd'hui ont confirmé l'importance des services publics d'emploi. Ces services souvent méconnus de la population sont offerts grâce à un partenariat unique avec 400 organismes communautaires spécialisés en employabilité et constituent une réponse concrète à la pénurie de main-d'œuvre », a déclaré Isabelle Gendreau, directrice générale du Réseau des services spécialisés de main-d'œuvre (RSSMO).

« Nous espérons que ce débat aura contribué à faire avancer la réflexion et la recherche des solutions à mettre en place pour relever les défis actuels du marché du travail. Les réseaux sont heureux de constater que plusieurs partis politiques souhaitent maximiser les retombées du travail des organismes qui soutiennent la population en matière d'emploi en leur donnant la marge de manœuvre nécessaire pour bien répondre aux besoins des individus partout à travers la province », a conclu Valérie Roy, directrice générale d'AXTRA, l'Alliance des centres-conseils en emploi.

À propos des sept réseaux québécois d'organismes en employabilité

Le Québec détient une expertise incontestable en matière de services publics d'emploi et peut compter sur le travail de plus de 5 000 professionnelles et professionnels répartis dans 400 organismes représentés par l'un des sept réseaux. Ces organisations fournissent un soutien personnalisé à quelque 200 000 personnes chaque année et les accompagnent à se trouver un emploi, à faire un changement de carrière ou à effectuer un retour sur le marché du travail ou en formation. Les sept réseaux sont AXTRA, l'Alliance des centres-conseils en emploi, le Collectif autonome des Carrefours jeunesse-emploi du Québec, le Collectif des entreprises d'insertion du Québec, le Regroupement des organismes spécialisés pour l'emploi des personnes handicapées, le Réseau canadien des entreprises d'entraînement, le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec et le Réseau des services spécialisés de main-d'œuvre.

SOURCE AXTRA, l'Alliance des centres-conseils en emploi

Renseignements: Source : Florence Desrochers, chargée de projet - Recherche et analyse, AXTRA, l'Alliance des centres-conseils en emploi, [email protected]; Renseignements : Mylène Mattei, chargée de projet principale - Développement et partenariats, AXTRA, l'Alliance des centres-conseils en emploi, [email protected], 514 238-9255