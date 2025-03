Les services publics d'emploi, l'angle mort du budget 2025-2026, selon AXTRA

QUÉBEC, le 25 mars 2025 /CNW/ - Présente au huis clos budgétaire provincial, AXTRA, l'Alliance des centres-conseils en emploi, s'étonne du peu de place accordée par le gouvernement Legault dans son budget aux services publics d'emploi et aux mesures de formation de la main-d'œuvre dans un contexte de ralentissement et d'incertitude économiques.

L'absence de mesures additionnelles pour faire face aux transformations du marché du travail

L'Alliance souligne les efforts déployés afin d'aider les entreprises québécoises touchées par les tarifs américains à maintenir le cap ainsi que l'emploi des travailleuses et travailleurs, mais aurait souhaité voir davantage de mesures qui tiennent compte des nombreuses transformations que subit actuellement le marché de l'emploi.

« Le septième budget du ministre Eric Girard n'accorde aucune bouffée d'air aux organismes en employabilité qui offrent les services publics d'emploi destinés aux individus, et les annonces budgétaires pour les mesures de formation et de requalification de la main-d'œuvre demeurent trop timides. Une crise de l'emploi guette pourtant le Québec et une partie de la population aura besoin d'accompagnement pour se retrouver du travail et se requalifier dans des secteurs en manque de main-d'œuvre. Cette situation est malheureuse. Elle risque de compromettre notre relance économique et d'ajouter une pression sur les autres services publics », déplore Nancy Dumont, présidente d'AXTRA.

Nous devons plus que jamais favoriser la participation active au marché du travail de toutes les personnes et soutenir le développement de leurs compétences afin que notre province réussisse son virage vers une économie plus résiliente, productive et inclusive.

Un investissement financier qui ne peut plus se faire attendre

La décroissance budgétaire entamée dans les dernières années met en péril la prestation de l'ensemble de l'offre de services publics d'emploi et rend son accès plus limité pour les personnes et les entreprises.

« Même si les ententes de transferts sur le marché du travail avec le gouvernement canadien contribuent grandement au financement de notre secteur, le Québec doit augmenter sa part et investir de façon stratégique et durable dans nos services publics d'emploi et mesures de formation de la main-d'œuvre afin de bien se préparer pour l'avenir », soutient Mme Dumont.

À propos d'AXTRA

AXTRA, l'Alliance des centres-conseils en emploi, a pour mission de représenter, informer et soutenir ses 94 centres-conseils en emploi face aux enjeux du marché du travail. Ses membres regroupent plus de 1 700 professionnel•les qualifiés et accompagnent annuellement quelque 80 000 personnes dans leur cheminement professionnel (recherche d'emploi, réorientation de carrière, etc.), de même que des milliers d'entreprises à travers la province.

