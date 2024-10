MONTRÉAL, le 10 oct. 2024 /CNW/ - Services Ricova Inc. est fière d'annoncer qu'elle a remporté le contrat pour la collecte des matières résiduelles dans la MRC des Pays-d'en-Haut. Ce contrat, qui a débuté le 1er septembre 2024, inclut les services de collecte des déchets, du recyclage, du compost et des encombrants dans huit municipalités, soit Sainte-Adèle, Saint-Sauveur, Morin-Heights, Piedmont, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, Saint-Adolphe-d'Howard, Estérel et Wentworth-Nord.

Le contrat est d'une durée de cinq ans avec une option de prolongation de deux ans. Il couvre 30 927 unités d'occupation. Services Ricova Inc. est présentement sur le terrain avec près de neuf camions quotidiennement en service pour assurer une collecte efficace sur tout le territoire.

Ce nouveau contrat s'ajoute à notre portefeuille de plus de 90 contrats actuels avec des municipalités, renforçant ainsi notre engagement à offrir des services de gestion des matières résiduelles dans la province de Québec.

Un service de qualité pour les résidents

Services Ricova Inc. s'engage à offrir un service de gestion des matières résiduelles de haute qualité à tous les résidents des municipalités qu'elle dessert. Sa flotte de véhicules modernes et ses processus rigoureux garantissent que les matières résiduelles, recyclables, compostables et encombrantes sont gérées de manière durable et efficace, conformément à sa vision d'un avenir zéro déchet.

À propos de Ricova

Services Ricova Inc. est un leader dans la gestion des matières résiduelles, offrant des solutions innovantes pour la collecte et la transformation des déchets. Grâce à son engagement envers la durabilité et son vaste réseau mondial, l'entreprise québécoise veille à ce que les matériaux recyclables soient réintroduits dans l'économie circulaire, tout en réduisant l'impact environnemental.

