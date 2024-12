Ce contrat renforce le succès historique de l'entreprise en Roumanie

MONTRÉAL, le 19 déc. 2024 /CNW/ - Candu Energy Inc., une société d'AtkinsRéalis [Groupe AtkinsRéalis inc.] (TSX: ATRL), dans un consortium avec Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP), Ansaldo Nucleare et la Corporation commerciale canadienne (CCC), a obtenu un contrat de la Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (SNN) qui comprend la conception, l'ingénierie, l'approvisionnement et les services de gestion de projet et de construction pour le remplacement des tubes du réacteur et l'extension de la durée de vie de l'unité 1 du réacteur CANDU® de la centrale nucléaire de Cernavoda, en Roumanie. La portion du contrat d'AtkinsRéalis est évaluée à 937 millions de dollars et devrait se conclure en février 2025, sous réserve de l'approbation du gouvernement canadien pour la CCC et de l'approbation des actionnaires pour SNN. Avec ce contrat, la valeur totale des travaux confiés à AtkinsRéalis pour l'unité 1 de Cernavoda atteint près de 1,9 milliard de dollars.

« La décision stratégique de la Roumanie de doubler la production de la centrale de Cernavoda avec deux nouveaux réacteurs CANDU et la remise à neuf de l'unité 1 du réacteur CANDU renforce le rôle de la technologie nucléaire canadienne dans l'exploitation à long terme du réseau électrique roumain », a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction d'AtkinsRéalis. « Avec quatre réacteurs CANDU sur le site de Cernavoda, la Roumanie pourra éliminer progressivement le charbon de son réseau et devenir un pôle régional de sécurité énergétique et d'électricité propre en Europe de l'Est. En tant que dépositaire de la technologie canadienne CANDU, nous sommes extrêmement fiers de jouer un rôle dans l'approvisionnement énergétique de la Roumanie jusqu'à la fin du 21e siècle. »

Le secteur Énergie nucléaire d'AtkinsRéalis prendra en charge l'ingénierie et l'approvisionnement des modifications de la centrale nucléaire, ainsi que l'entretien de l'outillage de remplacement des tubes et le reste de l'ingénierie et de l'approvisionnement pour le remplacement des tubes non inclus dans le contrat d'ingénierie, de technologie et d'approvisionnement signé avec SNN en 20231. Le remplacement des tubes des canaux de combustible et des composants (y compris les tubes de force, les tubes de calandre et les tubes de liaison) d'un réacteur CANDU double sa durée de vie. Ainsi, l'unité 1 de Cernavoda pourra fonctionner de manière sécuritaire pendant encore 30 ans. Des travaux similaires ont déjà été réalisés par AtkinsRéalis dans des centrales CANDU, notamment pour l'unité 1 de Wolsong en Corée du Sud, pour Embalse en Argentine et pour Point Lepreau, Darlington et Bruce Power au Canada.

AtkinsRéalis compte déjà 250 spécialistes travaillant sur le programme de remplacement des tubes et de remise à neuf de Cernavoda 1. Ce nombre devrait atteindre 340 d'ici la mi-2025, et du personnel sera déployé sur place pour superviser les travaux à partir de 2026. L'achèvement du projet est prévu pour 2030.

« L'objectif de la remise à neuf de l'unité 1 de la centrale nucléaire de Cernavoda est d'assurer son exploitation pour un nouveau cycle de vie dans des conditions sécuritaires et efficaces d'un point de vue économique. Pour atteindre cet objectif, toutes les activités de préparation et de mise en œuvre du projet de remise à neuf U1 sont réalisées conformément aux normes d'excellence et à l'expérience internationale acquise lors de la remise à neuf des autres réacteurs CANDU à travers le monde. Ce projet clé prolongera la durée de vie opérationnelle de l'unité 1, soutenant ainsi les objectifs de décarbonation de la Roumanie en évitant l'émission de 5 millions de tonnes de CO2 supplémentaires chaque année. Nous sommes déterminés à travailler avec des partenaires de renommée internationale qui ont toujours contribué au rendement opérationnel des unités 1 et 2 de Cernavoda », a déclaré Cosmin Ghiă, chef de la direction de Nuclearelectrica.

Technologie CANDU en Roumanie : une réussite canadienne

Le site de Cernavoda est la seule centrale nucléaire de Roumanie, fournissant environ 20 % de l'énergie du pays2. Il abrite actuellement deux réacteurs CANDU 6 (unités 1 et 2), avec deux autres prévus3. Chaque réacteur génère environ 720 MW d'énergie propre, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'unité 2 CANDU de Cernavoda détient le facteur de capacité le plus élevé au monde en termes de fiabilité et de temps de fonctionnement parmi tous les réacteurs nucléaires 4. Depuis la mise en service des deux unités en 1996 et 2007, la Roumanie a évité l'émission de plus de 215 millions de tonnes de CO25. La capacité unique des réacteurs CANDU à utiliser de l'uranium non enrichi ajoute une couche supplémentaire de sécurité énergétique pour la Roumanie, en évitant l'étape d'enrichissement du combustible à l'étranger, souvent réalisée en Russie.

« La Corporation commerciale canadienne (CCC) est honorée de collaborer avec AtkinsRéalis pour soutenir la Roumanie dans sa transition vers une énergie verte, fiable et résiliente face aux changements climatiques », a déclaré Bobby Kwon, président et chef de la direction de la CCC. « Ce projet contribuera à maintenir les 89 000 emplois canadiens liés à la chaîne d'approvisionnement des réacteurs CANDU et renforcera le leadership mondial du Canada dans le domaine de l'énergie nucléaire. »

La technologie CANDU coproduit également des isotopes médicaux de haute qualité essentiels pour stériliser l'équipement médical à l'échelle mondiale, ainsi que pour la détection et le traitement du cancer. Les réacteurs CANDU au Canada fournissent 50 % de l'approvisionnement mondial en isotopes de cobalt-606. La Roumanie prévoit fournir au marché mondial des isotopes provenant de ses réacteurs CANDU à Cernavoda grâce à une collaboration avec une filiale d'Ontario Power Generation7.

« Nous entrevoyons des possibilités de remettre à neuf 19 réacteurs CANDU au cours des 10 prochaines années », a déclaré Joe St. Julian, président, Énergie nucléaire, AtkinsRéalis. « Ce marché potentiel de 15 milliards de dollars est un pilier de notre plan visant à générer un revenu annuel de 1,8 à 2 milliards de dollars dans notre secteur Énergie nucléaire d'ici 20278. Les sept derniers réacteurs CANDU construits dans le monde, ainsi que la prolongation de la durée de vie de dix réacteurs CANDU en Ontario, ont été réalisés dans les délais et le budget prévus. En tant que seule organisation ayant joué un rôle de premier plan dans chaque projet de remise à neuf de réacteurs CANDU à ce jour à l'échelle mondiale, notre bilan inégalé en matière de respect des échéanciers, de coûts, de la sécurité et de la qualité, ainsi que l'expertise de nos partenaires de consortium chevronnés de premier plan, nous permettront de réaliser ce projet pour la Roumanie et d'aller au-delà des attentes. »

___________________________

1 AtkinsRéalis, https://www.atkinsrealis.com/fr-FR/media/press-releases/2023/28-11-2023-a 2 Nuclearelectrica, https://www.nuclearelectrica.ro/cne/en/ 3 Nuclearelectrica, https://www.nuclearelectrica.ro/2024/11/15/energonuclear-a-nuclearelectrica-fully-owned-subsidiary-and-fcsa-joint-venture-comprised-of-fluor-b-v-fluor-energy-transition-inc-wilmington-bucharest-branch-atkinsrealis-ansaldo-nucleare-s-p-a/?lang=en 4 Nuclearelectrica, https://www.nuclearelectrica.ro/despre-noi/technical-area/cernavoda-npp/?lang=en 5 Nuclearelectrica, https://www.nuclearelectrica.ro/2023/11/28/sn-nuclearelectrica-sa-and-the-consortium-led-by-atkinsrealis-sign-the-contract-for-the-refurbishment-of-the-cernavoda-npp-unit-1/?lang=en 6 Ontario Power Generation, https://www.opg.com/projects-services/projects/nuclear/nuclear-isotopes/ 7 Laurentis Energy Partners, https://laurentisenergy.com/releases/laurentis-energy-partners-and-s-n-nuclearelectricia-s-a-spearhead-international-collaboration-to-advance-the-production-of-medical-isotopes-in-romania/ 8 AtkinsRéalis, https://www.atkinsrealis.com/~/media/Files/A/atkinsrealis/investor-briefcase/en/investor-day.pdf

À propos d'AtkinsRéalis

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques tels que les Services d'ingénierie, l'Énergie nucléaire et le Capital. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes au www.atkinsrealis.com ou en nous suivant sur LinkedIn.

À propos du secteur Énergie nucléaire d'AtkinsRéalis

Avec plus de 70 ans de savoir-faire en matière d'énergie nucléaire à l'échelle mondiale, AtkinsRéalis offre des solutions de services complets et des produits de technologie nucléaire aux installations nucléaires du monde entier. En tant que dépositaire de la technologie nucléaire CANDU® sur quatre continents, elle fournit des services-conseils et des services d'ingénierie à d'autres promoteurs nucléaires. Dotée d'un portefeuille de technologies novatrices et ayant accès à plus de 500 solutions brevetées, AtkinsRéalis résout des défis techniques complexes tout au long du cycle de vie nucléaire, de la conception et de la nouvelle construction à la gestion des actifs, et de la remise à neuf à la gestion de la fin de vie, en passant par la mise hors service et la gestion des déchets. AtkinsRéalis exploite et gère des sites de recherche nucléaire du gouvernement en transformant des infrastructures vieillissantes et en gérant de façon sécuritaire les anciens déchets nucléaires. La technologie CANDU d'AtkinsRéalis permet également la coproduction de radio-isotopes médicaux utilisés pour la détection et le traitement du cancer. L'entreprise soutient également les initiatives liées au traitement du cancer par l'entremise de son partenariat avec TerraPower pour extraire les isotopes d'anciens déchets nucléaires. Pour en savoir plus, consultez notre page consacrée au secteur Énergie nucléaire.

Énoncés prospectifs

Dans ce communiqué de presse, les termes « Société », « AtkinsRéalis », « nous », « notre » désignent, selon le contexte, le Groupe AtkinsRéalis inc. et tous ou certains de ses partenariats, filiales ou entreprises associées. Les énoncés du présent communiqué faisant état des attentes ou des stratégies de la Société sont des « énoncés prospectifs » et peuvent être signalés par l'utilisation de verbes ou de termes tels que « estimer », « s'attendre à », « prévoir », « avoir l'intention de », « pouvoir », « objectifs », « planifier », « projeter », « devoir », « faire » ou « vraisemblablement », ainsi que par l'emploi du conditionnel ou du futur, que la tournure soit négative ou positive et quelle que soit la variante utilisée. Ils comprennent également les énoncés liés aux revenus. Tous ces énoncés prospectifs sont formulés conformément aux règles refuges des valeurs mobilières canadiennes applicables. Les énoncés prospectifs incluent également toutes les autres affirmations qui ne s'appuient pas sur des faits historiques. La Société met en garde le lecteur que ces énoncés prospectifs, par leur nature même, comportent des risques et des incertitudes, et que les actions ou les résultats réels de la Société pourraient différer grandement de ceux contenus, explicitement ou implicitement, dans de tels énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but d'assister les investisseurs et autres personnes dans la compréhension de certains éléments clés des objectifs, priorités stratégiques, attentes et plans actuels de la Société, ainsi que pour leur permettre d'avoir une meilleure compréhension de ses activités et de l'environnement dans lequel elle prévoit d'exercer ses activités. Les lecteurs sont mis en garde que de telles informations peuvent ne pas être appropriées pour d'autres usages. Les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué de presse sont basés sur certaines hypothèses qui sont jugées raisonnables par la Société en date de ce communiqué. Les hypothèses sont posées tout au long du rapport de gestion annuel de 2023 de la Société (particulièrement dans les sections « Jugements comptables critiques et sources principales d'incertitudes relatives aux estimations » et « Comment nous analysons et présentons nos résultats »), déposées auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada et disponibles sur SEDAR+ au www.sedarplus.com et sur le site Internet de la Société au www.atkinsrealis.com, sous la rubrique « Investisseurs ». Si ces hypothèses s'avèrent inexactes, les résultats réels de la Société pourraient différer significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. De plus, des facteurs de risque importants pourraient faire en sorte que les hypothèses et estimations de la Société s'avèrent inexactes, et que ses actions ou ses résultats réels diffèrent significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. Ces risques sont présentés dans le rapport de gestion annuel de 2023 de la Société (en particulier dans la section « Risques et incertitudes ») et peuvent être mis à jour de temps à autre dans le rapport de gestion trimestriel intermédiaire de la Société, et ne sont pas exhaustifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué reflètent les attentes de la Société en date de ce dernier, et sont sujets à changement après cette date. La Société ne s'engage nullement à actualiser publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois ou les règlements applicables l'exigent. L'information prospective et les énoncés prospectifs figurant aux présentes sont formulés sous réserve de cette mise en garde dans leur intégralité.

SOURCE AtkinsRéalis

Renseignements supplémentaires: Médias, Harold Fortin, Directeur principal, Communications externes mondiales, [email protected]; Investisseurs, Denis Jasmin, Vice-président, Relations avec les investisseurs, 514 393-8000, poste 57553, [email protected]