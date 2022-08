Un consensus en faveur des maisons intergénérationnelles au Québec

MONTRÉAL, le 23 août 2022 /CNW Telbec/ - Espace MUNI dévoile aujourd'hui les résultats d'une enquête brossant un portrait sans précédent des maisons intergénérationnelles au Québec. Les directions de l'urbanisme, directions générales et conseils municipaux de 180 municipalités de 16 régions administratives ont été sondées.

L'enquête révèle que 83 % des personnes répondantes souhaitent qu'une mise à jour des lois et des programmes soutienne mieux le déploiement des maisons intergénérationnelles au Québec et réclament une stratégie nationale en faveur de celles-ci. « Une Stratégie nationale sur l'habitation devrait être accompagnée de recommandations qui incluent les maisons intergénérationnelles comme étant l'une des solutions à de nombreux enjeux actuels tels que le vieillissement de la population, la crise du logement, l'accès à la propriété et la densification du territoire », soutient Doreen Assad, présidente d'Espace MUNI et mairesse de Brossard.

92 % des personnes répondantes considèrent que ce type d'habitation est essentiel dans le marché et qu'il apporte une contribution directe à l'offre en habitation pour les personnes aînées. « Le vieillissement de la population, les lacunes du modèle québécois en matière d'hébergement des personnes aînées en perte d'autonomie, le contexte immobilier et économique restreignant l'accès à la propriété aux jeunes et la crise sanitaire font de la conjoncture actuelle un contexte favorable à l'actualisation de la réglementation urbanistique pour mieux soutenir des avenues porteuses telles que les maisons intergénérationnelles », renchérit Isabelle Lizée, directrice générale d'Espace MUNI.

Malgré un engouement certain pour ce modèle, les individus et les municipalités qui souhaitent mettre en place des maisons intergénérationnelles font face à de nombreux obstacles tels que le manque d'information, une réglementation rigide et un encadrement fiscal et légal aux contours parfois flous. Face à ces obstacles, Espace MUNI propose plusieurs pistes de solutions en plus d'offrir un accompagnement spécialisé aux municipalités intéressées à agir localement sur la qualité de vie de leurs citoyennes et citoyens. « L'Enquête révèle de nombreux leviers d'action, notamment au niveau des lois et de la fiscalité, afin de mieux soutenir les individus et municipalités face aux enjeux actuels d'habitation des municipalités locales et régionales » conclut Mme Assaad.

Né de en 2020 de la fusion entre le Carrefour action municipale et famille (CAMF) et le Réseau québécois de Villes et Villages en santé (RQVVS) en 2020, l'Espace MUNI accompagne depuis plus de trente ans, plus de 900 municipalités et MRC du Québec afin d'améliorer la santé globale et la qualité de vie des citoyens et citoyennes dans une perspective de développement des communautés.

