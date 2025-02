Le 34e Colloque d'Espace MUNI dévoile sa programmation et lance les inscriptions

BROSSARD, QC, le 6 févr. 2025 /CNW/ - Espace MUNI et la Ville de Victoriaville, qui agit comme ville hôtesse de l'événement, annoncent la programmation et lancent les inscriptions du 34e Colloque d'Espace MUNI. Le bien-être des citoyennes et citoyens est une responsabilité partagée entre personnes élues, communauté, et municipalité. Cette édition qui se tiendra les 8 et 9 mai 2025 explorera ces relations complexes dans son thème « Ensemble, nous… ». La collaboration sera considérée comme une voie essentielle pour assurer une réponse concertée aux besoins de toutes et tous et ainsi grandir et se réaliser dans une communauté résiliente.

Trois parcours inspirants à découvrir

Avec ce thème, Espace MUNI vous propose trois parcours :

Partenariat/collaboration

Une attention particulière est accordée à la démarche de collaboration afin de répondre à des questions centrales : comment les milieux s'y prennent-ils pour entreprendre, développer et maintenir des projets collaboratifs?

Participation citoyenne

Comment les différents membres d'une municipalité peuvent-ils contribuer à l'essor de ces projets? L'intention est de démontrer que la collaboration est souhaitable et bénéfique, tout en présentant un vaste éventail de possibilités.

Municipalité/gouvernance municipale

Ensemble, nous ferons aussi face aux défis rencontrés dans les relations de gouvernance municipales et territoriales, soit entre l'administratif, les personnes élues et les structures et nous trouverons des outils et des stratégies inspirantes.

Ensemble, nous nous rassemblons

Au-delà des ateliers riches et variés, le Colloque vise également à tisser des liens et à créer des occasions de rencontres, de partages et d'échanges. Au menu : ateliers immersifs, présentation de « Ma plateforme électorale », présentation et vidéo du projet Effet Famille, présentation du cadre de référence municipal en développement des communautés, dîners réseautage, cocktail et soirée du banquet de la ville hôtesse. Espace MUNI récompensera également de nouveau des initiatives municipales inspirantes ayant contribué au développement d'un milieu de vie favorable et au mieux-être de la collectivité. La remise de prix sera présentée dans une nouvelle formule qui aura lieu tout au long de l'événement. L'appel de candidatures pour les Prix Espace MUNI sera lancé le 17 février prochain. Pour plus de détails, visitez notre site internet au: https://espacemuni.org/a-propos/prix-espace-muni/

« Espace MUNI s'est donné pour mission d'organiser un Colloque à échelle humaine pour rejoindre le plus grand nombre d'actrices et d'acteurs du milieu municipal pour faire rayonner la collaboration au cœur des municipalités. Il cherche à marier des expertises multiples et à mettre en valeur le travail partenarial et les diverses facettes des municipalités relationnelles partout au Québec. », déclare Doreen Assaad, présidente d'Espace MUNI et mairesse de Brossard.

Une programmation résolument axée sur « comment outiller les municipalités »

La programmation propose de réfléchir, de s'inspirer d'expériences vécues et de s'outiller en mettant en commun les savoirs. À travers ses trois parcours, l'événement suggère aux personnes participantes de poser un regard différent sur leurs pratiques et d'innover pour mieux répondre aux besoins des municipalités pour aujourd'hui, et pour l'avenir.

Pour consulter la programmation complète et vous inscrire:

https://espacemuni.org/evenement/34e-colloque-depace-muni/

Ensemble, nous… agissons, écoutons, construisons, décidons… À vous de conjuguer!

À propos d'Espace MUNI

Espace MUNI est une organisation à but non lucratif née de la fusion entre le Réseau québécois de Villes et Villages en santé (RQVVS) et le Carrefour action municipale et famille (CAMF). Forte d'un réseau regroupant plus de 400 municipalités et MRC du Québec, l'organisation poursuit l'objectif d'offrir un environnement municipal durable et inclusif qui permet aux citoyennes et aux citoyens de développer leur plein potentiel.

Renseignements : Samuel Émond, chargé aux communications et relations publiques, 450-466-9777, poste 206, [email protected] | espacemuni.org