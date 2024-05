Un conseil d'administration d'expérience pour diriger Santé Québec

QUÉBEC, le 22 mai 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec a nommé aujourd'hui les membres du conseil d'administration (CA) qui dirigera Santé Québec, dont Christiane Germain à titre de présidente. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, est fier de la composition du premier CA qui représente la recherche de l'expertise et de la complémentarité entre ses membres. Cette équipe aura à cœur les objectifs centraux du Plan santé, soit que le réseau de la santé et des services sociaux devienne un employeur de choix et où l'expérience-patient ainsi que l'accès soient au cœur des priorités de cette nouvelle société d'État.

Une présidente avec une forte expérience en service à la clientèle et en valorisation du personnel

Le CA pourra bénéficier de l'expertise de Mme Germain qui, tout au long de son parcours, s'est démarquée par son talent de gestionnaire et sa vision centrée sur l'innovation. Mme Germain est cofondatrice et coprésidente du Groupe Germain inc. depuis plus de 35 ans. Groupe Germain inc. est une entreprise familiale dont la qualité du service à la clientèle et la valorisation du personnel sont au cœur de sa mission, en mettant de l'avant une approche humaine et innovante. D'ailleurs, soulignons que ce groupe est reconnu depuis plus de 20 ans dans les entreprises les mieux gérées au Canada. Mme Germain souhaite ainsi mettre à contribution son expérience et son expertise afin que les Québécois et Québécoises soient fiers de leur réseau de santé et de services sociaux et de leur expérience lorsqu'ils reçoivent des soins et services. La vision de Mme Germain est complémentaire à celle de Mme Biron, dont la priorité est d'améliorer l'accès aux services pour la population québécoise.

Une équipe complémentaire avec des membres de l'interne et de l'externe

Le CA est composé de 15 membres sélectionnés à partir de critères bien précis et diversifiés, dont les profils se complètent, comme prévu dans la Loi sur la gouvernance des sociétés d'État et la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux.

Gaston Bédard

Détenteur d'une maîtrise ès sciences en économie et gestion des systèmes organisationnels, M. Bédard est présentement enseignant et intervenant expert en gouvernance au Collège des administrateurs de sociétés de l'Université Laval.

Hélène Chartier

Ingénieure de formation, Mme Chartier œuvre présentement comme administratrice de sociétés.

Anna Chif

Détentrice d'un baccalauréat en commerce, Mme Chif est cofondatrice de Dialogue Technologies de la Santé inc. où elle a aussi œuvré comme directrice de l'exploitation (COO) et cheffe de produit (CPO).

Daniel Gilbert

M. Gilbert possède une maîtrise en ingénierie et œuvre présentement comme administrateur de sociétés.

Jean-Luc Gravel

Analyste financier agréé, M. Gravel est maintenant administrateur de sociétés.

Diane Lamarre

Mme Lamarre possède une maîtrise en pratique pharmaceutique et est aussi communicatrice scientifique dans les médias.

Régine Laurent

Infirmière de formation, Mme Laurent est présentement analyste dans les médias. Elle a également été commissaire et présidente de la Commission spéciale sur les droits des enfants et de la protection de la jeunesse ainsi que présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) de 2009 à 2017.

Michel Lessard

Membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec et détenteur d'un certificat en leadership public et gouvernance, M. Lessard est aujourd'hui président fondateur de SCIM inc.

David Lussier

Médecin spécialiste en gériatrie, Dr Lussier est médecin gériatre à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal depuis une quinzaine d'années.

Seeta Ramdass

Mme Ramdass est détentrice d'un baccalauréat en psychologie clinique et occupe présentement le poste de directrice adjointe du Bureau de la responsabilité sociale et de l'engagement communautaire de la Faculté de médecine des sciences de la santé à l'Université McGill.

Lise Verreault

Détentrice d'une maîtrise en gestion et développement des organisations et d'un certificat en gestion des services de santé, Mme Verreault est maintenant administratrice de sociétés. Elle a par ailleurs été sous-ministre au ministère de la Santé et des Services sociaux.

Stanley Volant

Membre du Collège des médecins, Dr Volant est présentement médecin-conseil pour la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador.

Rappelons que le sous-ministre du ministère de la Santé et des Services sociaux, Daniel Paré, de même que la présidente et cheffe de la direction de Santé Québec, Geneviève Biron, siègent d'office au conseil d'administration de Santé Québec.

Les membres du CA sont représentatifs des régions du Québec et répondent aux profils suivants :

Gestion de la santé

santé Gestion des services sociaux

Gestion immobilière

Gestion des ressources informationnelles (et transformation numérique)

Gestion des finances, comptabilité, audit et gestion des risques

Gestion des ressources humaines, des relations de travail et du développement organisationnel

Gouvernance, droit ou éthique

Performance et gestion de la qualité

Transformation et innovation

Prestation de santé

Prestation des services sociaux

Citation :

« La composition du conseil d'administration représente une autre étape concrète dans la création de Santé Québec. Je tiens à remercier les membres, ainsi que toutes les personnes qui ont levé la main pour faire partie de cette grande transformation du réseau. Nous pouvons compter sur une équipe solide, qualifiée, compétente et complémentaire, autant au conseil d'administration qu'à la direction de Santé Québec, pour nous appuyer dans cette gestion du changement et vers une culture axée sur les résultats. Je suis convaincu que l'expérience de chacun des membres servira à s'assurer de l'amélioration de l'expérience patient et l'atteinte de l'objectif de devenir un employeur de choix pour améliorer l'accès à notre système de santé et des services sociaux pour les Québécoises et les Québécois. »

