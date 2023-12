BANGKOK, le 22 déc. 2023 /CNW/ -- e décompte est amorcé en vue du plus grand événement de compte à rebours à Bangkok, en Thaïlande : le « centralwOrld Bangkok Countdown 2024 », qui sera plus extrême que jamais, alors que Central World met en lumière sept éléments marquants dignes d'une production de classe mondiale, de la scène aux feux d'artifice numériques, en passant par la lumière et le son, qui vous donneront l'impression de vous retrouver dans un festival de musique d'envergure mondiale. Un événement à la hauteur de la réputation de Central World, qui est considéré comme le « Times Square de l'Asie ».

Ressentez l'excitation d'un festival de musique de classe mondiale lors de l'événement de compte à rebours, le point d'intérêt exclusif de la ville thaïlandaise au cœur de Central World. Découvrez une ambiance dynamique de lumières éclatantes et de son envoûtant, complétée par de superbes effets visuels et éléments graphiques. Participez au compte à rebours de la nouvelle année 2024 et émerveillez-vous devant un feu d'artifice urbain spectaculaire qui transmet un message profond à la planète entière. Au-delà de Bangkok, des événements « Thailand Countdown 2024 » auront lieu dans 13 centres commerciaux de Central World, afin de mettre en valeur des destinations touristiques populaires comme Central Phuket, Chiangmai, Pattaya et Samui. Participez aux célébrations et à la promotion du tourisme dans les provinces de la Thaïlande!

Rejoignez Central Phuket pour une célébration inoubliable du Nouvel An en Thaïlande!

Préparez-vous pour l'ultime fête de fin d'année lors du « Central Phuket International Countdown 2024 »! - L'événement de premier plan d'une durée de 5 jours de Phuket commence sous peu, promettant une célébration explosive avec des artistes de premier plan et un festival de musique électro survolté mettant en vedette des DJ internationaux. Plongez dans le grand spectacle de lumières et de sons à Phuket. La célébration de cette année s'annonce comme la plus attendue et inoubliable à ce jour! Ne manquez pas ça!

Le 31 décembre, joignez-vous à la fête lors de l'événement « centralwOrld Bangkok Countdown 2024, au cœur du Times Square de l'Asie ». Ouverture des portes à 18 h en face de Central World, sur le chemin Ratchadamri. Profitez d'un accès gratuit en téléchargeant l'application Central Life X. Ne manquez pas cette célébration inoubliable!

Il est aussi possible de regarder une diffusion en direct du compte à rebours sur la chaîne 3HD de 22 h 30 à 00 h 30 ou sur Multi View au moyen de Facebook Live et YouTube Live : Central World de 19 h à 00 h 30 ou de partager l'évènement en direct depuis la page Central World vers les pages de nos partenaires comme Khaosod, Channel 7-Bugaboo TV, Daily News Online, Prachachat Turakij, Matichon, GLOBE, GMM25, Manager Online, Thairath Online et les pages Workpoint et Facebook des centres commerciaux de Central World à l'échelle nationale. Pour en savoir plus, suivez Central World sur Facebook.

