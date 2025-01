BANGKOK, 17 janvier 2025 /CNW/ -- Le centre commercial Central Phuket souligne le 6e anniversaire de sa zone Floresta avec un investissement de 1 milliard de yuans pour élargir son offre de produits de luxe, renforçant ainsi la position de Phuket en tant que destination de luxe de classe mondiale. L'agrandissement vise à répondre à la demande croissante des clients fortunés et des touristes internationaux dans ce paradis côtier prospère.

Central Phuket célèbre six ans de succès et élargit sa section de produits de luxe pour renforcer son statut mondial de destination de luxe (PRNewsfoto/CENTRAL PATTANA)

M. Nattakit Tangpoonsinthana, directeur du marketing de Central Pattana plc, affirme que Phuket n'a rien à envier aux destinations de luxe mondiales comme Hawaï, Monaco, Santorini et Miami. Les recettes touristiques de la province devraient s'élever à 500 milliards de bahts en 2024, ce qui représente une croissance de 28 % par rapport à 2023, avec des dépenses touristiques moyennes de 34 336 bahts par visiteur.

Central Phuket étend sa zone Floresta de 180 000 à 200 000 m2, faisant passer son portefeuille de marques de luxe de 16 à 25 marques. L'offre de produits de luxe actuelle comprend Balenciaga, Bottega Veneta, Burberry, Bulgari, Dior, Gucci, Hermès et Louis Vuitton. Voici quelques ajouts dignes de mention :

Louis Vuitton : le plus important agrandissement de boutique du sud de la Thaïlande.

: le plus important agrandissement de boutique du sud de la Thaïlande. Prada : la plus grande boutique en Thaïlande ( 597 m 2 ).

: la plus grande boutique en Thaïlande ( ). Tiffany & Co. : un magasin phare.

: un magasin phare. Bulgari : ouverture d'une boutique éphémère à l'extérieur de Bangkok .

: ouverture d'une boutique éphémère à l'extérieur de . Celine : ouverture en décembre 2024.

Parmi les autres faits saillants, mentionnons le premier magasin Lululemon à l'extérieur de Bangkok et le plus récent magasin phare de ZARA, le plus grand magasin d'Asie du Sud-Est, d'une superficie de 1 800 m2.

Le centre commercial accueille actuellement 80 000 visiteurs quotidiens, et ce nombre devrait passer à 100 000 après l'expansion, avec 70 % de visiteurs internationaux. Les touristes proviennent principalement de la Russie, de la Chine, des États-Unis et de Singapour. Les membres The 1 qui visitent Central Phuket dépensent cinq fois plus que dans d'autres centres commerciaux.

Le statut de destination de luxe de Phuket est soutenu par :

Une augmentation de la capacité de l'aéroport international pour accueillir 18 millions de passagers, y compris la première aérogare cinq étoiles d'avions à réaction privés en Thaïlande avec une capacité annuelle de 156 avions à réaction privés.

Plus de 15 marques de luxe et expériences culinaires de classe mondiale, dont Su Va Na , qui est reconnu comme le meilleur restaurant sous-marin au monde.

, qui est reconnu comme le meilleur restaurant sous-marin au monde. Cinq marinas réservées aux superyachts et 28 restaurants étoilés Michelin.

16 terrains de golf de classe mondiale.

Neuf hôpitaux de calibre mondial et 13 écoles internationales.

Pour souligner l'anniversaire, Central Phuket lance LIVE. LUXE. LOVE. avec des promotions exclusives :

Récompense pour la personne qui dépense le plus : 8 millions de bahts pour un voyage VIP Northern Lights en Finlande

8 millions de bahts pour un voyage VIP Northern Lights en Finlande Privilèges réservés aux membre The 1 : Bons électroniques d'une valeur maximale de 6 000 bahts . Taux de remise allant jusqu'à 17 % avec les cartes de crédit participantes

Central Phuket continue de rehausser le statut de l'île en tant que destination de choix pour les amateurs de luxe et de style de vie à l'échelle mondiale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2598556/13__Phuket_Anniversary.jpg

