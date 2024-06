Un comité exécutif solide et déterminé élu à la barre de la FSE-CSQ

MATANE, QC, le 14 juin 2024 /CNW/ - Réunis en conseil fédéral après une année fort chargée, les représentantes et représentants des syndicats affiliés à la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) ont accueilli chaleureusement les nouveaux membres du comité exécutif, qui entreront en fonction le 1er juillet. Le comité exécutif sera dirigé par M. Richard Bergevin, élu à la présidence en mai dernier. Les autres nouveaux visages seront Mme Karine Nantel, élue au poste de 1re vice-présidente, de même que Natacha Blanchet et Martine Provost aux postes de conseillères du comité exécutif.

Ces élections ont eu lieu afin de pourvoir des postes devenus vacants, notamment par le départ à la retraite de Mme Josée Scalabrini, présidente de la FSE-CSQ depuis 11 ans, et par celui de Mme Brigitte Bilodeau, vice-présidente depuis 6 ans comme responsable des dossiers pédagogiques et professionnels et de la mobilisation.

Nouveau président de la FSE-CSQ, M. Richard Bergevin est un enseignant de sciences au secondaire. Travailleur d'équipe cumulant 12 ans à la présidence du Syndicat de l'enseignement de l'Estrie (SEE-CSQ), il est membre du comité exécutif de la FSE-CSQ depuis 2 ans. Accessible et engagé, il est réputé pour ses qualités de pédagogue, sa ténacité et son leadership.

Élue à la 1re vice-présidence de la FSE-CSQ, responsable des dossiers pédagogiques et professionnels, Mme Karine Nantel est enseignante au primaire depuis 17 ans, dont plus de 12 ans en milieu défavorisé. Elle est vice-présidente du Syndicat de l'enseignement de la région des Moulins (SERM-CSQ) depuis 2015, notamment responsable des dossiers d'élèves en difficulté et de la composition de la classe. Femme d'équipe, elle est une rassembleuse dynamique réputée pour son franc-parler et sa combativité.

Enseignante au primaire dans des groupes multiniveaux, Mme Natacha Blanchet a été élue au poste de 1re conseillère du comité exécutif. Forte de son expérience de près d'une vingtaine d'années au Syndicat de l'enseignement du Grand-Portage (SEGP-CSQ), dont trois mandats à la présidence, elle a également vécu de près le déroulement de trois négociations nationales au sein du conseil fédéral de la FSE-CSQ. Elle se spécialise notamment dans les dossiers des élèves en difficulté et dans ceux de l'éducation des adultes.

Mme Martine Provost a été élue au poste de 2e conseillère du comité exécutif de la FSE‑CSQ. Formée en adaptation scolaire et enseignante au préscolaire, elle est présidente de l'Association des professeurs de Lignery (CSQ) depuis 17 ans. Elle a vécu de près le déroulement de quatre négociations nationales au sein du conseil fédéral de la FSE‑CSQ. Elle se spécialise notamment dans les dossiers pédagogiques et professionnels.

Le conseil fédéral tient à remercier Anne Bernier, conseillère sortante de la FSE-CSQ et présidente du Syndicat des travailleurs et travailleuses de l'éducation de l'Est du Québec (STEEQ-CSQ), pour son engagement syndical sincère et pour sa générosité. Mme Bernier a préféré se concentrer à présider son syndicat dans sa Gaspésie natale après un mandat bien rempli au comité exécutif. Elle demeure membre du conseil fédéral.

En plus de ses nouveaux membres, Luc Gravel, vice-président aux relations du travail, et Martin Hogue, secrétaire-trésorier, poursuivront leur mandat sur le comité exécutif de la FSE-CSQ.

Des hommages émouvants

Lors de cette dernière rencontre du conseil fédéral de l'année, Mme Scalabrini et Mme Bilodeau ont eu droit à de vibrants et touchants hommages. « Ce sont deux femmes exceptionnelles qui tirent leur révérence. Appréciées pour leur leadership, leurs qualités humaines, leur grande maitrise des enjeux en éducation et leur détermination inébranlable dans les dossiers qu'elles mènent, ces deux femmes de cœur ont reçu des témoignages à la hauteur de leur engagement. Sans contredit, elles laissent un précieux héritage dans le grand livre de l'histoire de la FSE, mais aussi dans l'histoire de tout le syndicalisme enseignant », a conclu M. Frédéric Maltais, directeur général de la FSE‑CSQ.

On peut d'ailleurs voir une vidéo bilan du passage de Mme Scalabrini à la FSE-CSQ en cliquant ici.

Profil

La FSE-CSQ regroupe 34 syndicats représentant plus de 95 000 enseignantes et enseignants de 52 centres de services scolaires et commissions scolaires de partout au Québec. Elle compte parmi ses membres du personnel enseignant de tous les secteurs : préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

SOURCE Fédération des syndicats de l'enseignement (CSQ)

