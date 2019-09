Un ciné-parc urbain pour les 25 ans de Communauto

Pour souligner ses 25 années de service, Communauto, en partenariat avec la Maison du développement durable, invite les Montréalaises et les Montréalais à célébrer la mobilité urbaine partagée autour d'un grand ciné-parc urbain dans le Quartier des spectacles.

MONTRÉAL, le 16 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Depuis sa fondation en 1994, Communauto n'a cessé d'étendre son offre de service au Québec comme ailleurs et ainsi devenir le plus important service d'autopartage au Canada. Pour célébrer ces accomplissements, la Maison du développement durable et Communauto organisent un ciné-parc urbain dans le Quartier des spectacles le 23 septembre prochain, dès 18 h.

Un ciné-parc urbain : le « CommunautoScope »

Pour souligner ses 25 années de service, Communauto, en partenariat avec la Maison du développement durable, invite les Montréalaises et les Montréalais à célébrer la mobilité urbaine partagée autour d’un grand ciné-parc urbain dans le Quartier des spectacles le lundi 23 septembre dès 18h. (Groupe CNW/COMMUNAUTO)

Offert gratuitement au grand public, le ciné-parc urbain mettra en vedette des documentaires sur l'environnement et le film culte Québec-Montréal du cinéaste Ricardo Trogi. Le concept proposé par Urbania répond au besoin de créer un événement festif, mémorable et rassembleur en plein cœur de la ville. Pour l'événement, 15 véhicules Communauto Flex seront disposés sur la rue Sainte-Catherine devant la Maison du développement durable entre les rues Clark et Saint-Urbain, ainsi que différentes formes de mobiliers urbains (terrasse, bar, Adirondacks, etc.). Le public aura également accès à du maïs soufflé et de la barbe à papa. Les cinéphiles pourront se rendre à l'événement par les divers modes de transport durable, les voitures étant déjà sur place. « En tant que pôle de réflexion, d'éducation et de rencontres sur le développement durable, il était tout naturel pour nous d'encourager cette initiative qui vise à sensibiliser le grand public à la mobilité durable », mentionne Josée Duplessis, directrice générale de la Maison du développement durable.

Midi-conférence sur de la dépendance à l'automobile

Le 24 septembre de 12 h 15 à 13 h 30, la Maison du développement durable et Communauto proposent un panel de discussion sur la possession automobile. « La congestion automobile et le nombre de véhicules en circulation atteignent des records historiques. Et la plupart des actions mises en place peinent à s'attaquer à la racine du problème : la possession automobile. Aussi, nous voulions profiter de ces festivités pour comprendre le phénomène et proposer des solutions pour renverser la tendance », souligne Marco Viviani, vice-président, développement stratégique de Communauto. Ayant pour titre « Posséder une auto : est-ce encore raisonnable? », le panel de discussion réunira Martin Trépanier, professeur titulaire au Département de mathématiques et de génie industriel de Polytechnique Montréal, Pierre-Olivier Pineau, titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l'énergie de HEC Montréal, Alice Miquet, présidente du Conseil jeunesse de Montréal et Tania Gonzalez, responsable Transport, GES et Aménagement du territoire au Conseil régional de l'environnement de Montréal.

Fondée à Québec en 1994, Communauto est le plus ancien service d'autopartage en Amérique du Nord et celui qui dessert le plus grand nombre de communautés au Canada. Avec une flotte de près de 3 000 véhicules, la société dessert 13 villes au Canada ainsi que Paris en France. Le groupe Communauto opère des voitures à essence, hybrides et électriques. Il est l'un des rares opérateurs dans le monde en mesure d'offrir à sa clientèle l'accès à des véhicules disponibles avec ou sans réservation (VLS).

La Maison du développement durable est un pôle de rencontres, d'échanges, de réflexion et d'innovation. Ce bâtiment écologique démonstratif, le premier bâtiment certifié LEED® Platine NC au Québec, a pour mission d'inspirer les citoyens, les experts et les élus, et de créer une synergie entre les membres fondateurs et les occupants, constitués d'une vingtaine d'ONG sociales et environnementales.

