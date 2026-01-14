MONTRÉAL, le 14 janv. 2026 /CNW/ - Une procédure chirurgicale de perte de poids novatrice utilisant des aimants, appelée « MagDI », a été inventée par un pionnier dans le domaine de la chirurgie bariatrique, le Dr Michel Gagner, Chef du service de chirurgie du Centre de Chirurgie Westmount Square. Les aimants chirurgicaux, un dispositif médical de GT Metabolic, ont récemment été approuvés par Santé Canada. Cette approche unique en son genre, visant à relier deux segments intestinaux, est moins invasive que la chirurgie bariatrique traditionnelle.

Le Dr Michel Gagner redéfinit la chirurgie bariatrique. Inventeur de la gastrectomie en manchon « sleeve gastrectomy », il introduit aujourd'hui une approche chirurgicale innovante qui élimine le recours aux agrafes et à un grand nombre de sutures. En utilisant des aimants pour créer une connexion, la procédure MagDI permet d'éliminer plusieurs des risques associés à la jonction de deux segments intestinaux, favorisant ainsi la perte de poids.

Le Dr Gagner n'a pas seulement inventé le système MagDI, il l'a aussi expérimenté personnellement. « J'ai été le premier à avaler les aimants et à en suivre la progression dans le tractus gastro-intestinal par radiographie », explique le Dr Gagner. « Cette expérience a façonné la conception de la procédure, et plus de 500 patients en ont déjà bénéficié. »

La procédure MagDI a été réalisée avec succès en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud et en Australie.

Comment fonctionne la procédure MagDI ?

Le MagDI crée une connexion latéro-latérale entre la partie supérieure et la partie inférieure de l'intestin grêle. Cette connexion est formée à l'aide d'une paire d'aimants. Sur une période de 2 à 3 semaines, les aimants rapprochent progressivement les parois intestinales, favorisant une cicatrisation des tissus autour des aimants et créant un passage stable et continu par lequel une partie des aliments peut circuler. Les aimants parcourent naturellement les intestins et sont éliminés dans les selles.

En redirigeant une partie des aliments de la portion supérieure vers la portion inférieure de l'intestin, la procédure MagDI déclenche la libération d'hormones intestinales qui aident à réguler l'appétit, la glycémie et le métabolisme, favorisant ainsi la perte de poids et l'amélioration de troubles comme le diabète de type 2 et l'hypercholestérolémie.

Le MagDI peut être envisagé chez les adultes qui présentent :

Un indice de masse corporelle (IMC) compatible avec une obésité sévère

Un diabète de type 2 difficile à contrôler malgré un traitement médical

Le besoin d'une alternative moins invasive au pontage gastrique traditionnel

Une gastrectomie en manchon antérieure avec une reprise pondérale ou une perte de poids insuffisante

En 2024, selon Statistique Canada, un adulte canadien sur trois vivait avec l'obésité, exerçant une pression croissante sur les familles et mettant discrètement à rude épreuve le système de santé. À mesure que de nouvelles thérapies émergent, le MagDI représente une avancée majeure dans l'élargissement d'options chirurgicales plus sécuritaires et moins invasives visant à améliorer la santé métabolique.

L'hôpital Mather de Northwell Health a été salué pour avoir réalisé la première procédure MagDI de l'État de New York, marquant une avancée significative en chirurgie bariatrique et gastro-intestinale minimalement invasive. La procédure a été réalisée chez un patient présentant un reflux acide et une perte de poids insuffisante après une gastrectomie en manchon.

« La procédure MagDI représente un bond remarquable en matière d'innovation chirurgicale », déclare Arif Ahmad, MD, FACS, directeur de la chirurgie bariatrique et robotique à l'hôpital Mather de Northwell Health, dans un communiqué de presse. En éliminant le recours aux incisions, aux sutures ou aux agrafes au niveau de la jonction, cette approche minimalement invasive qui élimine pratiquement le risque de saignement ou de fuite, ouvrant ainsi une nouvelle ère pour la chirurgie gastro-intestinale.

Au-delà de la chirurgie bariatrique, cette même technologie magnétique pourrait soutenir de futures avancées en oncologie et en gastroentérologie. Le Dr Gagner explique : « Au 19e siècle, nous n'avions que des sutures. Au 20e siècle, les agrafeuses se sont imposées, utilisant des agrafes pour rapprocher les tissus. Aujourd'hui, nous avons les aimants. Ce n'est que le début de la technologie magnétique du 21e siècle. »

La Clinique Michel Gagner, à Montréal, un centre d'excellence en chirurgie bariatrique, est la première clinique canadienne à offrir le MagDI.

