Un chirurgien de Montréal offre gratuitement des chirurgies esthétiques du visage à des victimes de la violence familiale

Chaque année, le Québec compte plus de 30 000 victimes de violence familiale dont la majorité sont des femmes. Ces victimes sont fréquemment blessées au visage et l'os facial le plus communément fracturé est le nez. Ces cicatrices et difformités rappellent souvent aux victimes une période difficile de leur vie. Malheureusement, la chirurgie esthétique nasale et faciale n'est pas couverte par le système de santé publique.

Le programme de Violence Familiale de la Fondation Faciale du Canada vise à aider ces victimes de violence familiale à retrouver leur identité et à oublier un passé douloureux. La Fondation Faciale du Canada opère à partir de la Clinique Face MD et permet de recueillir des fonds pour proposer gratuitement la rhinoplastie ultrasonique et autres chirurgies esthétiques du visage aux patients qui ont souffert d'une difformité nasale et/ou faciale des suites de violence familiale, afin de les aider à surmonter les souvenirs négatifs de leur passé.

La rhinoplastie ultrasonique est une technique qui permet de sculpter les os nasaux avec des ultrasons, sans endommager les tissus mous avoisinants, permettant des résultats plus précis et une récupération plus rapide. Le Dr. Sami Moubayed est reconnu comme étant le premier chirurgien à introduire la rhinoplastie ultrasonique au Québec. Il est directeur de la Clinique Face MD, une clinique de chirurgie esthétique du quartier Westmount à la fine pointe de la technologie et qui vise à offrir des services de qualité exceptionnelle aux patients. Selon une porte-parole de la clinique, la rhinoplastie ultrasonique introduite au Québec par le Dr. Moubayed représente une percée technologique majeure puisqu'elle permet d'obtenir des résultats délicats et plus contrôlés.

Le Dr. Moubayed et la Fondation Faciale du Canada son fiers de pouvoir lancer ce programme qui servira à aider plusieurs victimes à oublier leur passé, en bénéficiant gratuitement des technologies les plus récentes en chirurgie esthétique. La rhinoplastie ultrasonique représente la dernière percée dans le monde de la rhinoplastie et permet maintenant de sculpter les os du nez et du visage, contrairement aux anciennes techniques qui utilisaient des marteaux, des râpes et des gouges pour les briser.

Le Dr. Moubayed, chirurgien ORL et cervico-facial, surspécialisé en plastie faciale, est fier de rester à la fine pointe des avancées scientifiques et technologiques dans le domaine en participant aux congrès internationaux comme présentateur et en contribuant au domaine par ses nombreux travaux de recherche. Il est également professeur adjoint de clinique à l'Université de Montréal. Ayant pratiqué plus de 2000 chirurgies faciales en carrière, il est le premier chirurgien de la Fondation Faciale du Canada à mettre ses années d'expérience et d'expertise à profit des victimes de violence familiale.

Visitez la page de la Fondation Faciale du Canada à https://www.cliniquefacemd.com/fondation-faciale-du-canada pour en savoir davantage sur la fondation.

