Un chez-soi pour tous les Québécois - Un plan d'action musclé pour le 1er juillet qui permettra de soutenir des milliers de Québécois

QUÉBEC, le 11 juin 2021 /CNW Telbec/ - À l'approche du 1er juillet, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, déploie un plan d'action musclé pour soutenir les Québécoises et les Québécois qui seraient toujours à la recherche d'un logement.

Dans le cadre de ce plan d'action, de nouvelles mesures sont mises en œuvre :

1) Supplément au loyer (PSL)

Grâce à un investissement majeur de 60,2 M$, 2 500 ménages dans le besoin recevront de l'aide pour payer leur loyer par l'entremise de nouvelles unités de supplément au loyer. Au total, 1 500 ménages pourront être aidés par l'intermédiaire d'unités de supplément au loyer d'urgence déjà disponibles pour répondre à la demande du 1er juillet et accordées en fonction de différents assouplissements significatifs. De ce nombre, 400 sont spécialement réservées à des personnes en situation d'itinérance et 100 à des femmes victimes de violence conjugale. Cette aide leur permettra de payer un loyer équivalent à 25 % de leur revenu, tout comme dans les logements sociaux. Le gouvernement du Québec prévoit également soutenir 1 000 ménages additionnels en octroyant autant d'unités de supplément au loyer dans le cadre du Programme supplément au loyer - marché privé.

2) Bonification de l'aide aux municipalités

Le plan d'action prévoit également une aide bonifiée à l'intérieur d'une enveloppe de 2 M$ pour soutenir les municipalités qui viendront en aide aux ménages sur leur territoire. Ces actions mises en œuvre par les municipalités peuvent prendre la forme notamment d'un hébergement temporaire et d'entreposage de biens meubles. Autre nouveauté importante : il est maintenant permis à toutes les municipalités d'accéder à cette aide financière sans égard au taux d'inoccupation.

3) Prolongation des heures d'ouverture du soutien à la recherche d'un logement de la SHQ

Pour soutenir les offices d'habitation, la SHQ mobilise également son personnel en vue de répondre aux besoins accrus des ménages à la recherche d'un logement. Le Centre des relations avec la clientèle de la SHQ (1 800 463-4315) sera donc en activité selon un horaire prolongé les fins de semaine des 26 et 27 juin de même que des 3 et 4 juillet. Les citoyens et citoyennes à la recherche d'un logement sont invités à le contacter. Les offices d'habitation auront également un service d'urgence accessible le 1er juillet pour répondre aux locataires dans le besoin. De plus, le 31 mai dernier, la ministre annonçait que les offices d'habitation avaient désormais la possibilité de signer des baux afin de constituer une provision de logements disponibles pour loger des ménages dans le besoin le 1er juillet prochain.

À noter que cette annonce s'ajoute aux efforts successifs du gouvernement du Québec pour augmenter l'offre de logements et venir en aide à la population dans toutes les régions tels que les suivants :

des investissements cumulés de plus de 730 M$ pour construire plus de 8 000 logements abordables et sociaux;



l'ajout de 100 M$ pour la rénovation de plus de 500 logements dans des HLM à Montréal, dont certains sont barricadés depuis 2014;



la conclusion d'un partenariat unique de 151 M$ entre le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada , le Fonds de solidarité FTQ, Ivanhoé Cambridge et plusieurs autres partenaires pour ajouter 1 500 logements abordables au Québec;

, le Fonds de solidarité FTQ, Ivanhoé et plusieurs autres partenaires pour ajouter 1 500 logements abordables au Québec;

l'assouplissement des règles d'admissibilité pour ainsi rendre disponibles immédiatement près de 700 logements en HLM.

Citation

« Le 1er juillet est souvent préoccupant pour plusieurs Québécoises et Québécois à la recherche d'un logement. C'est pourquoi notre gouvernement travaille à augmenter l'offre de logements disponibles tout en mettant en œuvre un plan d'action pour la période des déménagements. Dans les dernières semaines, plusieurs personnes ont réussi à se trouver un chez-soi grâce à l'appui des offices d'habitation. Je remercie d'ailleurs tout le personnel qui se mobilise pour soutenir celles et ceux qui sont à la recherche d'un logement. Aujourd'hui, c'est un plan d'action musclé que nous déployons, ce sont plus de 62 M$ que nous investissons et ce sont des mesures supplémentaires que nous mettons en œuvre pour donner un coup de pouce significatif à des milliers de ménages qui pourraient en avoir besoin. En plus d'offrir à toutes les municipalités les outils nécessaires pour appuyer les citoyens, du personnel de la SHQ sera aussi disponible chaque jour pour soutenir celles et ceux toujours à la recherche d'un logement. D'ailleurs, si c'est votre cas, n'attendez plus et contactez votre office d'habitation ou la SHQ directement. Encore une fois cette année, personne ne sera laissé de côté! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits saillants

Dans le cadre du Programme de supplément au loyer d'urgence et de subvention aux municipalités, les assouplissements apportés aux règles sont entre autres les suivants :

la priorisation des demandes faites par les victimes de violence conjugale, et ce, sans égard aux conditions de résidence et de citoyenneté;

l'augmentation du nombre de logements du marché privé admissibles à un supplément au loyer pour les personnes à faible revenu, et ce, par la hausse du seuil des loyers médians du marché (LMM).

Liens connexes

Les ménages à faible revenu qui souhaitent trouver un logement en prévision du 1 er juillet doivent s'adresser en priorité à leur office d'habitation, qui a toute l'expertise pour les soutenir. Le Répertoire des organismes du site Web de la SHQ permet d'obtenir les coordonnées des offices d'habitation et des organismes communautaires offrant du logement dans leur secteur.

juillet doivent s'adresser en priorité à leur office d'habitation, qui a toute l'expertise pour les soutenir. Le Répertoire des organismes du site Web de la SHQ permet d'obtenir les coordonnées des offices d'habitation et des organismes communautaires offrant du logement dans leur secteur. Le Centre des relations avec la clientèle de la SHQ (1 800 463-4315) peut aussi orienter les personnes à la recherche d'un logement vers les bonnes ressources.

À l'intention des ménages à la recherche d'un logement, la SHQ réunit sur une même page Web plusieurs informations utiles.

COVID-19 : Guide des bonnes pratiques sanitaires à adopter lors d'un déménagement

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que chef de file en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. De plus, la SHQ stimule l'établissement de partenariats avec les collectivités, la concertation entre les acteurs du milieu et l'innovation. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

SocietehabitationQuebec

HabitationSHQ

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Source : Bénédicte Trottier-Lavoie, Attachée de presse de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay−Lac-Saint-Jean, 514 686-7100, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, 418 643-4035, poste 2032, [email protected]

Liens connexes

http://www.habitation.gouv.qc.ca