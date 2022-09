« The Sweetest Moments » accorde à l'Action de grâces une place bien méritée dans le répertoire des chansons des Fêtes.

TORONTO, le 22 sept. 2022 /CNW/ - L'auteur-compositeur-interprète de jazz canadien nominé aux JUNO, Alex Bird offre aux Canadiens une chanson dédiée à l'Action de grâces, une fête qui n'avait jusqu'à présent aucun air qui lui était propre au Canada.

Intitulée « The Sweetest Moments », composée et interprétée par M. Bird, Ewen Farncombe et The Jazz Mavericks, la chanson reflète pleinement l'ambiance de l'automne et de l'Action de grâces, où l'air est frais et l'on peut presque entendre les rires de nos proches autour de la table et sentir l'odeur du dindon qui rôtit au four.

Pensez Dindon présente « The Sweetest Moments »

« L'Action de grâces est l'une des plus belles fêtes, c'est pourquoi nous n'arrivions pas à croire qu'on ne lui avait pas encore attribuer une chanson », raconte M. Bird. « Lorsque nous nous sommes mis à écrire une chanson sur le thème de l'Action de grâces, nous nous sommes inspirés des sons, des images, des arômes, des visages, du dindon et nous avons vraiment essayé de tout résumer dans une chanson. »

Cet objectif que M. Bird s'est donné de composer et produire The Sweetest Moments a été appuyé par Pensez Dindon, la branche marketing des Éleveurs de dindon du Canada et le secteur de la transformation primaire du dindon du Conseil canadien des transformateurs d'œufs et de volailles.

« L'Action de grâces nous offre certaines des meilleures traditions de l'année et Alex et The Jazz Mavericks ont parfaitement interprété l'esprit de cette fête », a affirmé Darren Ference, président des Éleveurs de dindon du Canada. « Nous sommes reconnaissants d'avoir l'occasion de soutenir d'incroyables artistes canadiens et nous souhaitons que cette chanson devienne un classique de l'Action de grâces. »

Pensez Dindon a été si touché par la chanson qu'elle sera reprise dans une nouvelle publicité de 30 secondes pour l'Action de grâces qui sera diffusée à l'échelle nationale à la télévision, en vidéo en ligne et sur les réseaux sociaux.

« Nous sommes très heureux que Pensez Dindon nous ait soutenus et voulait promouvoir cette chanson », a souligné M. Bird. « Ce fut une collaboration tout à fait naturelle! Sans l'Action de grâces, cette chanson n'aurait pas été possible. Et l'Action de grâces ne serait pas possible sans dindon. »

M. Bird évolue dans le monde du jazz canadien depuis près de quatre ans et a obtenu sa première nomination aux JUNO en 2022 pour son deuxième album, You Are the Light and the Way. Sa voix douce et envoûtante et son immense talent d'auteur-compositeur repoussent les limites du jazz jusqu'à l'époque actuelle. M. Bird et The Jazz Mavericks souhaitent que cette nouvelle chanson touche les Canadiens de tous âges et les inspire à se réunir avec leurs proches pour fêter ensemble.

« Compte tenu des dernières années, une véritable fête de l'Action de grâces nous semble être nécessaire, comme le dit Alex dans sa chanson », affirme Jean-Michel Laurin, président et directeur général du Conseil canadien des transformateurs d'œufs et de volailles. « Nous espérons que The Sweetest Moments inspirera les Canadiens à se réunir et à fêter ensemble à nouveau. »

« The Sweetest Moments » peut être écoutée sur Spotify, iTunes, Apple Music et Bandcamp, et peut être demandée sur n'importe quelle station de radio canadienne.

À propos d'Alex Bird et The Jazz Mavericks

Alex Bird est un auteur-compositeur-interprète de jazz, nominé aux JUNO, et acteur à Toronto. Alex et son groupe The Jazz Mavericks entament un tout nouveau chapitre du grand répertoire américain de la chanson ; ils repoussent les limites d'une belle tradition à une nouvelle époque. Pour son premier album original, « Whisky Kisses » (octobre 2020) M. Bird a reçu des reprises, des prix, des diffusions et une distribution à travers le monde. Pour en savoir plus, visitez AlexBird.net.

À propos de Pensez Dindon

Les Éleveurs de dindon du Canada, en partenariat avec les membres du secteur de la transformation primaire du dindon du Conseil canadien des transformateurs d'œufs et de volailles, ont lancé Pensez DindonMC / Think TurkeyTM en 2019 : une campagne nationale et bilingue visant à accroître la consommation de dindon. Le programme de cinq ans, entièrement intégré, comprend la publicité, le numérique, la vente au détail, les relations publiques, les influenceurs, les réseaux sociaux payés et plus encore, et cible les principaux planificateurs de repas pour les sensibiliser aux avantages du dindon pour stimuler la demande tout au long de l'année et renforcer la consommation globale. Visitez PensezDindon.ca pour écouter la chanson d'Alex et commencer à préparer votre Action de grâces.

