MONTRÉAL, le 15 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La SDC Montréal centre-ville, Tourisme Montréal et le Partenariat du Quartier des spectacles saluent la tenue de célébrations du Nouvel An à la place des Festivals et sur tout le territoire du centre-ville. Pour une première année, la Lutinerie de Montréal joint ses forces à une programmation festive, gratuite et ouverte à tous pour marquer le coup et accueillir la nouvelle année au centre-ville de Montréal.

Avec ses places publiques illuminées, son parcours d'œuvres interactives de Luminothérapie, sa patinoire réfrigérée à l'esplanade Tranquille et ses multiples restaurants à proximité, le plus grand quartier culturel en Amérique du Nord s'impose comme l'endroit tout désigné pour se rassembler et fêter le passage à la nouvelle année dans une ambiance chaleureuse et illuminée.

S'ajoute à cette programmation, la soirée du Nouvel An, une initiative de l'organisme événementiel la Lutinerie, accueillie à la place des Festivals, avec l'appui de la SDC Montréal centre-ville et de Tourisme Montréal.

Stations gourmandes et de boissons, animations et performances musicales seront offertes aux visiteurs d'ici et d'ailleurs dans le décor féérique du Grand Marché de Noël, déjà en place depuis le 19 novembre et qui s'est imposé comme l'espace festif du temps des Fêtes à Montréal. La grande scène de l'Orangerie et la scène de la Fabrique accueilleront chacune une programmation à partir de 19h00, et jusqu'à 1h00 du matin.

Le soir du 31 décembre, la patinoire de l'esplanade Tranquille et les œuvres de Luminothérapie seront ouvertes jusqu'à 1 h, en plus de plusieurs activités intérieures et extérieures dans le Quartier des spectacles.

LA SAISON HIVERNALE BAT SON PLEIN AU CENTRE-VILLE DE MONTRÉAL

Ces célébrations s'inscrivent dans le cadre des Moments lumineux du cœur de l'île initiés par les partenaires de l'Alliance du centre-ville. Cette vaste programmation rassemble l'ensemble des initiatives gratuites et lumineuses qui feront vivre une expérience mémorable tout au long de l'hiver aux milliers de visiteurs et Montréalais accueillis au centre-ville.

Les célébrations du Nouvel An clôtureront le temps des Fêtes dans le cœur de la Métropole. Le Défilé du père Noël a donné le coup d'envoi de ces festivités en rassemblant plus de 400 000 personnes le 19 novembre dernier. Les activités culturelles et animations des Moments lumineux du cœur de l'île se poursuivent tout l'hiver, jusqu'au 5 mars 2023.

Retrouvez la programmation complète des Moments lumineux du cœur de l'île en ligne : lecoeurdelile.co

Citations :

« C'est avec beaucoup d'excitation que nous avons pris la décision d'organiser cette année le Party du Nouvel An sur la place des Festivals, clôturant ainsi de la plus belle des manières la 2ème édition du Grand Marché de Noël. Comme à notre habitude, nous souhaitons cet événement véritablement rassembleur, gratuit et accessible à tous, pour bondir ensemble vers cette nouvelle année ! »

Line Basbous , directrice générale de La Lutinerie

« L'atmosphère festive du centre-ville, avec ses parcours lumineux, son offre gastronomique de renommée mondiale, ses boutiques, son Grand Marché de Noël et ses patinoires, dont celle de l'esplanade Tranquille, a tout ce qu'il faut pour faire vivre des moments magiques pendant le temps des fêtes. C'est pourquoi nous sommes si heureux d'accueillir les célébrations du Nouvel An en plein cœur du centre-ville sur la place des Festivals. »

M. Glenn Castanheira , directeur de Montréal centre-ville

« Nous nous réjouissons de cette programmation complémentaire qui s'ajoute à la foisonnante offre culturelle et contribue à l'effervescence du Quartier des spectacles durant la période hivernale et à la vitalité du centre-ville. Les Montréalais.es, les touristes et les personnes de passage au cœur de la métropole pourront découvrir et vivre les multiples facettes du Quartier en cette soirée si spéciale de l'année. »

Mme Monique Simard , présidente du conseil d'administration du Partenariat du Quartier des spectacles

« Tourisme Montréal se réjouit que les citoyens et touristes aient accès à cette programmation qui saura certainement attirer des milliers d'âmes festives, en plein cœur du Quartier des spectacles. Le centre-ville de Montréal est attractif, divertissant, sécuritaire, et ouvert à tous ; c'est notamment ce qui continue de faire la force de notre destination. La métropole a ses attractions incontournables, et cette fête du Nouvel An s'ajoute à la liste ! »

Mme Manuela Goya , vice-présidente au Développement de la destination et Affaires publiques de Tourisme Montréal

SOURCE Montréal Centre-Ville

