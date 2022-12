LOYALIST, ON, le 8 déc. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Mark Gerretsen, secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes et député de Kingston et les Îles, et Jim Hegadorn, maire du canton de Loyalist, ont annoncé un financement de plus de 16,5 millions de dollars pour rénover le Centre récréatif W.J. Henderson dans le canton de Loyalist.

Le financement permettra de moderniser le Centre récréatif W.J. Henderson afin d'améliorer la sécurité, l'accessibilité et le rendement environnemental de l'installation. Les travaux comprendront le remplacement de l'installation aquatique, l'amélioration de l'accessibilité et des installations mécaniques, la rénovation de l'aréna et de la bibliothèque, ainsi que l'installation de composants permettant d'économiser l'énergie. Ces améliorations devraient permettre de réduire la consommation d'énergie de l'installation d'environ 38,6 % et les émissions de gaz à effet de serre de 207 tonnes par année.

Une fois terminé, ce centre communautaire donnera aux résidents l'accès à une installation de pointe où ils pourront se connecter et accéder aux programmes et services communautaires et récréatifs.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada favorise la croissance de l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités et améliore la qualité de vie des Canadiens.

Citations

« Des infrastructures communautaires et récréatives de qualité sont essentielles au bien-être et au développement des collectivités. L'importante annonce d'aujourd'hui permettra aux résidents de Loyalist de disposer d'une installation accessible, moderne et verte dont ils pourront profiter pendant des années. Notre gouvernement continuera de travailler avec ses partenaires provinciaux, territoriaux et municipaux pour investir dans les infrastructures communautaires locales, promouvoir l'action climatique et bâtir des collectivités plus résilientes et inclusives. »

Mark Gerretsen, secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes et député de Kingston et les Îles, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le Centre récréatif W.J. Henderson est un espace récréatif et communautaire précieux qui sert nos résidents et les collectivités voisines depuis plus de 40 ans. Les investissements écologiques dans le centre récréatif permettront de moderniser l'installation, de restaurer et d'améliorer les services aquatiques et de rendre l'installation plus accessible à tous. Le projet comprendra également plusieurs mesures d'économie d'énergie qui permettront de réduire la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre de l'installation, contribuant ainsi au plan d'action climatique du canton. »

Jim Hegadorn, maire du canton de Loyalist

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit plus de 16,5 millions de dollars dans ce projet. dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs d'Infrastructure Canada (BCVI).

investit plus de 16,5 millions de dollars dans ce projet. dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs d'Infrastructure Canada (BCVI). Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs fait partie intégrante du Plan climatique renforcé du Canada . Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir des travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le Canada .

. Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir des travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le . Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

En décembre 2022, on a lancé le deuxième appel de demandes dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs. Les demandes visant des projets de rénovation de bâtiments communautaires existants de grande envergure ou des projets de construction de nouveaux bâtiments communautaires dont le coût total admissible se situe entre 3 millions de dollars et 25 millions de dollars seront acceptées jusqu'au 28 février 2023.

On continuera d'accepter les demandes visant des projets de rénovation de petite et de moyenne envergure pour des bâtiments communautaires existants dont le coût total admissible se situe entre 100 000 $ et 2 999 999 $ jusqu'au 28 février 2023.

2 999 999 $ jusqu'au 28 février 2023. Les gouvernements provinciaux/territoriaux, les administrations municipales et régionales, les organismes du secteur public, les organismes à but non lucratif et les organisations autochtones intéressés par le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs sont invités à soumettre une demande par l'entremise du site Web d'Infrastructure Canada.

Annoncé en décembre 2020, le Plan climatique renforcé du Canada comprend 64 nouvelles mesures et 15 milliards de dollars d'investissements pour soutenir une économie et un environnement sains.

