Un Canada résistant au climat demande la mise en œuvre accélérée de la Stratégie d'adaptation nationale.

OTTAWA, ON, le 13 août 2026 /CNW/ -- Le gouvernement du Canada a aujourd'hui publié son rapport d'étape sur la Stratégie nationale d'adaptation 2026. À la suite de cette publication, Rachel Barry, porte-parole de la coalition Un Canada résistant au climat, a fait la déclaration suivante :

« Un Canada résistant au climat accueille favorablement le rapport d'étape de 2026 du gouvernement du Canada concernant la Stratégie nationale d'adaptation, lequel demande d'agir davantage pour protéger la population canadienne et les communautés. Le rapport va dans le sens de la position de la coalition : bien que le gouvernement fédéral ait réalisé des progrès en matière de mesures d'adaptation, les répercussions des changements climatiques s'accélèrent et il est nécessaire d'intensifier les efforts à cette fin.

La Stratégie nationale d'adaptation présente une feuille de route solide pour la résilience aux changements climatiques. Le défi réside désormais dans sa mise en œuvre. La population canadienne se retrouve toujours confrontée à des inondations, des feux de forêt, des vagues de chaleur extrêmes et des tempêtes violentes qui sont dévastateurs. Les coûts liés à des catastrophes naturelles qui gagnent en fréquence et en gravité continuent d'augmenter rapidement. Les gouvernements doivent accélérer leurs actions et mettre pleinement en œuvre, à plus grande échelle, les mesures d'adaptation et les engagements énoncés dans la stratégie.

Un Canada résistant au climat demande au gouvernement fédéral d'investir davantage dans les mesures d'atténuation des catastrophes, les infrastructures résilientes, les logements résistants aux changements climatiques et la préparation des communautés, et de veiller à ce que les risques liés à ces changements soient pris en compte dans les décisions des secteurs économiques. La coalition presse également pour un renforcement de la responsabilité et des rapports, afin qu'il soit possible de suivre les progrès réalisés au regard des objectifs de la stratégie.

L'adaptation aux changements climatiques n'est plus simplement une question environnementale : elle est devenue une nécessité qui s'impose en matière d'économie, d'abordabilité et de sécurité publique. Le coût des changements climatiques augmente chaque année, et cette hausse ne fera que s'accélérer si nous ne prenons pas de mesures de toute urgence.

Un Canada résistant au climat se réjouit de collaborer avec les administrations publiques, les partenaires autochtones, les communautés et le secteur privé afin de veiller à ce que la Stratégie nationale d'adaptation soit pleinement mise en œuvre et qu'elle produise des résultats concrets en matière de résilience pour les gens du pays. »

À propos de la coalition Un Canada résistant au climat

Un Canada résistant au climat est une coalition nationale composée de représentants d'entreprises canadiennes, d'organismes d'aide en cas de catastrophe, de municipalités, d'organisations autochtones, d'organisations environnementales non gouvernementales et de groupes de réflexion qui croient que le Canada doit être prêt pour le moment présent et les effets croissants des changements climatiques en bâtissant un pays plus résilient aux catastrophes. Pour en savoir plus, consultez le site Web de la coalition Un Canada résistant au climat.

SOURCE Climate Proof Canada

Pour en savoir plus ou pour organiser une entrevue avec un spécialiste de la coalition Un Canada résistant au climat, veuillez envoyer un courriel au service des relations avec les médias d'Un Canada résistant au climat à l'adresse mé[email protected].