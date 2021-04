Un camionneur décède à la suite d'une chute chez Crustacés G. Roussy : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

GASPÉ, QC, le 27 avril 2021 /CNW Telbec/ - La CNESST rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident du travail ayant coûté la vie à M. Gilles Boutin, camionneur pour l'entreprise Gestion Unipêche M. D. M. ltée, le 11 août 2020, à Port-Daniel.

Chronologie de l'accident

Le soir de l'accident, M. Boutin se trouvait à l'usine Crustacés G. Roussy pour livrer une cargaison de homards. Il a reculé son camion dans la cour de l'entreprise pour qu'il soit déchargé. Un cariste de l'entreprise Crustacés G. Roussy a alors installé un transpalette sur les fourches du chariot élévateur afin de le soulever et de le déposer dans le camion pour décharger la cargaison. Voulant accéder à la caisse du camion, M. Boutin a positionné ses deux pieds sur une fourche du transpalette avant que celui-ci soit soulevé. Lors des manœuvres du cariste pour déposer le transpalette dans la caisse du camion, M. Boutin, qui se trouvait sur le transpalette, a perdu l'équilibre et a chuté vers l'arrière d'une hauteur de 1,20 m, se heurtant la tête sur l'asphalte. Les secours ont été appelés sur les lieux, et M. Boutin a été transporté au centre hospitalier de Chandler, puis transféré à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, où il est décédé des suites de ses blessures le 22 août 2020.

Causes de l'accident

L'enquête a permis de retenir deux causes pour expliquer l'accident.

Le travailleur, debout sur le transpalette déplacé par le chariot élévateur, a perdu l'équilibre et est tombé au sol.

La méthode d'accès à la caisse du camion a entraîné la chute du travailleur.

À la suite de l'accident, la CNESST a exigé que les travailleurs opérant un chariot élévateur suivent une formation de cariste et que Crustacés G. Roussy mette en place une procédure de travail pour accéder à la caisse du camion pour le décharger. La CNESST a également exigé de l'employeur qu'il procède à l'inspection annuelle de ses deux chariots élévateurs ainsi qu'à la mise en place d'une inspection avant leur utilisation.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir ces accidents et décharger un camion de manière sécuritaire, des solutions existent, notamment :

utiliser une rampe de chargement mobile;

avoir un camion muni d'un hayon élévateur;

utiliser un quai de chargement;

laisser un transpalette à l'intérieur de la caisse du camion.

En vertu de la loi, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique de ses travailleurs. Il a également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour l'accomplir sont sécuritaires.

Les travailleurs doivent faire équipe avec l'employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.

Suivis de l'enquête

Afin d'éviter qu'un tel accident ne se reproduise, la CNESST transmettra les conclusions de son enquête aux associations suivantes pour qu'elles informent leurs membres de ces conclusions : l'Association du camionnage du Québec, l'Association des routiers professionnels du Québec, l'Association québécoise de l'industrie de la pêche et les associations sectorielles paritaires, et à l'ensemble des gestionnaires de mutuelles de prévention.

Le rapport d'enquête sera diffusé dans les établissements de formation offrant la formation de transport par camion pour sensibiliser les futurs travailleurs et travailleuses.

Rapport d'enquête : http://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/pdf/Enquete/ed004303.pdf

