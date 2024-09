KINGSTON, ON, le 6 sept 2024 /CNW/ - Le 24 août, un camion utilitaire s'est présenté au point d'entrée de Lansdowne, en Ontario. Le conducteur a affirmé avoir traversé la frontière par erreur en suivant son GPS. Les agents de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ont dirigé le conducteur vers un poste d'inspection secondaire, afin d'effectuer une fouille de l'habitacle du camion qui leur a permis de trouver trois grammes de méthamphétamine et un pistolet de 9 mm chargé et prêt à être utilisé dissimulé à l'intérieur d'une chaîne stéréo.

Il a été confirmé que le pistolet a été volé, et une enquête plus approfondie est en cours. Il s'est avéré que le conducteur avait un lourd casier judiciaire et des antécédents de crimes violents aux États-Unis, où il entretiendrait des liens avec des gangs de rue en Géorgie et au Tennessee.

La GRC est déterminée à travailler avec ses partenaires pour protéger nos collectivités. Notre collaboration avec l'ASFC continue de produire des résultats positifs pour le Canada.

La GRC a accusé Cedrick Cunningham (42 ans) des infractions suivantes :

Possession de biens (armes à feu) criminellement obtenus, en violation de l'article 354 du Code criminel

Entreposage négligent d'une arme à feu, en violation de l'article 86 (1)(2) du Code criminel

Possession illégale d'une arme à feu, en violation de l'article 91 du Code criminel

Possession d'une arme à feu prohibée, en violation de l'article 95 (1) du Code criminel

Possession d'une arme obtenue lors de la perpétration d'une infraction, en violation de l'article 96 (1) du Code criminel

Possession non autorisée d'une arme à feu dans un véhicule automobile, en violation de l'article 94 (1) du Code criminel

Possession non autorisée d'un dispositif prohibé (chargeur à surcapacité) en violation de l'article 92 (2) du Code criminel

Possession illégale d'une arme à feu, en violation de l'article 104 (1) du Code criminel

Possession de méthamphétamine, en violation de l'article 4 (1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Importation de méthamphétamine, en violation de l'article 6 (1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

La prochaine comparution de M. Cunningham aura lieu le 6 septembre 2024 au palais de justice provincial de Kingston.

« La GRC de Kingston s'engage à travailler avec ses partenaires d'application de la loi. Le mérite de cette arrestation revient au personnel de l'ASFC au point d'entrée de Lansdowne. Leurs efforts assidus ont empêché cette personne d'entrer librement au Canada. Les armes à feu illégales représentent une menace directe à la sécurité de nos collectivités. » - Sergent Rob Lamont, sous-officier responsable, Détachement de Kingston, GRC.

« La sécurité des Canadiens est notre priorité absolue. En empêchant les armes à feu prohibées et les stupéfiants d'entrer au Canada, nous protégeons nos collectivités. Cette saisie souligne le travail incroyable de nos agents d'application de la loi et des services frontaliers, ainsi que le partenariat fructueux entre l'Agence des services frontaliers du Canada et la Gendarmerie royale du Canada. »

- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

« Les agents de l'ASFC travaillent avec vigilance pour repérer et intercepter les armes à feu prohibées et les substances nocives. Nous continuerons de travailler avec la GRC pour maintenir l'intégrité de notre frontière afin d'assurer la sécurité des Canadiens. »

- Lance G. Markell, directeur général régional par intérim, Région du Nord de l'Ontario, ASFC

Faits en bref

Les organismes d'application de la loi travaillent sans relâche pour améliorer la sécurité de nos collectivités. Cependant, votre vigilance et les renseignements que vous nous communiquez au sujet de toute activité suspecte nous permettront d'obtenir de meilleurs résultats. Si vous détenez de l'information concernant le trafic humain ou l'importation, le trafic ou la possession de drogues, ou si vous souhaitez signaler d'autres actes criminels, vous pouvez communiquer avec votre service de police local, le détachement de Kingston de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) au 613 384-7201, la GRC de l'Ontario au 1 800 387-0020, la ligne confidentielle sans frais de surveillance frontalière de l'ASFC au 1 888 502-9060, ou encore de manière anonyme au moyen d'Échec au crime, au 1 800 222-8477, en tout temps.

