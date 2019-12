Un cabinet de services-conseils de Montréal unit ses forces à celles d'un cabinet de services professionnels national

Mobilis Strategic Advisors fusionne avec MNP

et vient en bonifier les services-conseils stratégiques

CALGARY, le 4 déc. 2019 /CNW/ - MNP, l'un des plus importants cabinets de services de comptabilité et de consultation au Canada, a annoncé aujourd'hui que Mobilis Strategic Advisors, cabinet de services-conseils stratégiques établi à Montréal, joindra ses rangs avec prise d'effet le 1 er janvier 2020.

« MNP cherche toujours à renforcer son groupe de consultation afin de répondre à la demande des clients pour des services stratégiques qui contribueront à la croissance de leur entreprise et aideront à résoudre une gamme toujours plus vaste de problèmes, affirme Sean Murphy, associé directeur régional, Consultation, Est du Canada chez MNP. Nous sommes ravis d'intégrer Mobilis à notre équipe en raison de sa capacité à soutenir les dirigeants d'entreprise lorsqu'il est question de réflexion et d'exécution stratégiques. Cette fusion nous permettra de consolider nos forces actuelles et de proposer de nouvelles solutions, particulièrement dans les sphères du leadership et de la culture d'entreprise, ce qui générera une grande valeur ajoutée pour nos clients. »

Les cofondateurs de Mobilis Strategic Advisors, Mary Larson et Kevin Joy, se joindront à MNP à titre d'associés. À eux deux, ils comptent des dizaines d'années d'expérience, au cours desquelles ils ont aidé des entreprises à accélérer la réflexion et l'exécution stratégiques ainsi qu'à se doter d'une vision stratégique claire pour affronter les perturbations. Mobilis est également outillé pour renforcer les capacités de leadership, aligner les équipes sur des objectifs communs et instaurer une culture qui favorise la collaboration, la confiance et des résultats remarquables.

« Nous avons su que MNP était le partenaire idéal lorsque nous avons découvert l'ampleur de ses services, lesquels seraient, nous l'avons compris rapidement, grandement complémentaires à nos propres services de consultation ciblés, souligne Mary Larson, chef de la direction chez Mobilis. À mesure que les discussions sur la fusion avançaient, nous étions de plus en plus impressionnés par la qualité des services, par les gens et les dirigeants que nous rencontrions, mais surtout, par la culture d'entreprise de MNP. Chez Mobilis, nous croyons fermement que la culture doit s'harmoniser avec la stratégie, et MNP partage cette conviction. »

Fondé en 1958, MNP compte aujourd'hui plus de 75 bureaux et 5 000 membres partout au pays et offre des services diversifiés de comptabilité, de consultation et de fiscalité, en plus de détenir une expertise couvrant chaque secteur et domaine des affaires. Non seulement MNP est le plus grand cabinet à servir le marché intermédiaire au Canada, il demeure également fidèle à ses racines canadiennes en aidant les entreprises d'ici à réussir au pays et à l'étranger.

« Lorsque j'ai rencontré Mary et Kevin, je savais qu'ils possédaient l'expérience et le savoir-faire stratégique que recherchent les organisations, explique Jeremy Cole, premier vice-président, Ontario, Québec et Canada Atlantique chez MNP. Nos clients, qui vont d'entreprises en démarrage à des sociétés ouvertes, veulent tous trouver des moyens de renforcer leur leadership et de transformer la stratégie en résultats. Les services offerts par Mobilis nous rendront plus solide pour les aider en ce sens. Nous sommes ravis que l'équipe de Mobilis joigne ses forces aux nôtres pour offrir aux clients le soutien nécessaire en leadership stratégique. »

Kevin Joy, président de Mobilis, a ajouté que la présence de MNP à la grandeur du Canada a pesé lourd dans la balance. « Nos clients sont de hauts dirigeants et des chefs de direction de diverses organisations nord-américaines de moyenne ou grande taille, qui doivent relever des défis toujours plus complexes. Nous savons qu'avec 5 000 professionnels partout au pays et une alliance mondiale avec Praxity, MNP sera en mesure d'accompagner nos clients dans leurs projets au Canada et à l'étranger. »

En janvier prochain, l'équipe de Mobilis emménagera dans les bureaux de MNP à Montréal, dans la Tour CIBC.

À propos de MNP SENCRL , srl

MNP est un cabinet de comptabilité, de fiscalité et de services-conseils de premier plan au Canada. Nous sommes fiers de répondre aux besoins de nos clients des secteurs public, privé et sans but lucratif. Par l'intermédiaire de missions dirigées par les associés eux-mêmes, nous proposons une démarche axée sur la coopération et l'efficience ainsi que des stratégies adaptées aux besoins des entreprises afin de les aider à connaître du succès au pays et à l'étranger. Pour en savoir plus, consultez le www.mnp.ca.

