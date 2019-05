Un brigadier et deux brigadières scolaires de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick désignés favoris au Canada

Parachute, de concert avec FedEx Express Canada, a lancé conjointement le Concours des brigadières et brigadiers scolaires favoris du Canada en 2005 afin de reconnaître les efforts remarquables des brigadiers scolaires dynamiques qui contribuent à assurer la sécurité de nos enfants. Les gagnants de cette année, qui ont été mis en nomination par leurs concitoyens, font de la sécurité une priorité de tous les jours et Parachute et FedEx Express Canada se sentent honorés de récompenser leurs efforts. À ce jour, le Concours des brigadières et brigadiers scolaires favoris du Canada a rendu hommage à 42 brigadiers scolaires à l'échelle du pays.

« FedEx Express tient avant toute chose à la sécurité, aussi bien au travail que dans les communautés où elle exerce ses activités », indique Pina Starnino, VP de l'Exploitation de FedEx Express Canada. « Nos chauffeurs ont le souci de rester bien alertes à proximité des passages pour écoliers et piétons. Ce sont leurs arrêts les plus importants de la journée. ».

Le Concours des brigadières et brigadiers favoris du Canada fait partie de Marche en sécurité, un programme de sécurité pour les piétons visant à réduire le nombre d'enfants blessés en sensibilisant les conducteurs et en améliorant le potentiel piétonnier des écoles.

« Nous sommes fiers de souligner les contributions de ces personnes dévouées qui s'engagent à assurer la sécurité de leurs collectivités », précise Pamela Fuselli, présidente-directrice générale par intérim de Parachute. « Le concours des brigadières et brigadiers scolaires favoris du Canada nous permet de mettre en valeur le travail important des brigadiers scolaires partout dans le pays et de reconnaître trois brigadiers scolaires merveilleux qui vont au-delà de leur devoir pour protéger les enfants lorsqu'ils se rendent à l'école et en reviennent à pied ou en vélo chaque jour ».

À propos du concours

Nous avons reçu 159 nominations pour 37 brigadiers et brigadières scolaires différents dans sept provinces du Canada, qui ont été évaluées par notre comité:

Stephen Anderson , spécialiste principal des communications, FedEx Express Canada

, spécialiste principal des communications, FedEx Express Canada Kate Berry , directrice de programme, Transport scolaire actif Ontario de Green Communities Canada

, directrice de programme, Transport scolaire actif de Green Communities Canada Caroline Fernandez , blogueuse mode de vie et auteure à succès de livres pour enfants

, blogueuse mode de vie et auteure à succès de livres pour enfants Pina Starnino , vice-présidente de l'Exploitation, FedEx Express Canada

, vice-présidente de l'Exploitation, FedEx Express Canada Patty Sullivan , personnalité de la télévision primée

, personnalité de la télévision primée Kelley Teahen , vice-présidente Communications et Marketing, Parachute

Le comité a évalué les candidats pour chacune des catégories suivantes:

Preuve de l'appui manifesté à l'égard du brigadier/de la brigadière;

Bilan de sécurité du brigadier/de la brigadière;

sécurité du brigadier/de la brigadière; Initiatives proactives prises par le brigadier/la brigadière

Niveau de participation du brigadier/de la brigadière dans la collectivité.

Les gagnants recevront un trophée en cristal en forme de feuille d'érable et 500 $. FedEx Express Canada donnera aussi 500 $ à chacune de leurs écoles.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le programme de Parachute et FedEx Express Canada «Marche en sécurité» et sur la façon d'aider à prévenir les blessures chez les piétons, visitez le site parachutecanada.org.

