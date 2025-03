TORONTO, le 25 mars 2025 /CNW/ - La décision d'un groupe de cinq collègues de la région du Grand Toronto d'acheter un billet de LOTTO MAX durant la période du Nouvel An lunaire en janvier a fait de ses membres les plus récents multimillionnaires de l'Ontario!

Les membres du groupe sont :

Trang Pham de Mississauga

Suong Tran de Mississauga

Phong Phan de Brampton

Thuc Le de Toronto

Zou Hsieh de Scarborough

Dans la culture asiatique, le Nouvel An lunaire est une période très spéciale traditionnellement associée à la famille, à la chance, à la santé et à la prospérité pour l'année à venir. Pour honorer cette tradition, la chef du groupe, Trang Pham, a suggéré à ses collègues d'une entreprise de construction locale de se procurer un billet pour le tirage de LOTTO MAX du 21 janvier 2025. « Environ une semaine avant le Nouvel An lunaire, j'achetais du colorant à café pour le bureau et je me suis dit que je devrais acheter un billet pour le groupe », a raconté Trang. Le lendemain, les membres du groupe ont découvert qu'ils avaient gagné le gros lot de LOTTO MAX de 60 millions de dollars!

« J'ai vu au téléjournal que le billet gagnant du gros lot de 60 millions $ avait été vendu à Etobicoke, alors j'ai vérifié le nôtre tout de suite », a poursuivi Trang. « J'ai passé en revue les numéros moi-même. C'est là que j'ai remarqué que l'une des séries correspondait exactement. Je n'en croyais pas mes yeux. J'ai donc revérifié le billet, cette fois avec l'appli d'OLG. Quand j'ai vu le montant de 60 millions $ s'afficher à l'écran, ça a été le choc total. J'ai immédiatement pris une capture d'écran pour l'envoyer dans notre discussion de groupe en ligne. »

Peu de temps après, le téléphone de Trang a été inondé d'appels et de messages textes des membres du groupe, dont chacun allait recevoir un chèque de douze millions de dollars. Suong Tran a confié : « J'étais dans le stationnement au travail quand j'ai reçu le texto. J'ai cru que Trang nous faisait une blague, alors je l'ai appelée. Quand elle a confirmé que c'était bien vrai, j'ai pleuré de joie, les mains tremblantes ». Phong Phan s'apprêtait également à commencer son quart de travail lorsqu'il a vu le message de Trang. « J'ai mis du temps à me réaliser qu'on avait bel et bien gagné. J'étais si heureux, même si je ne comprenais pas ce qui se passait! Mes émotions se bousculaient. J'ai même vérifié les numéros moi-même. Ça a été difficile de passer la journée comme si de rien n'était! » Phong a informé Zou Hsieh et Thuc Le, deux membres du groupe n'appartenant pas à la discussion en ligne. Ils ont tous les restés bouche bée et n'ont pu ni manger ni dormir pendant deux jours suivant la nouvelle.

Aucun des membres du groupe n'a vraiment compris qu'il était devenu multimillionnaire jusqu'à ce que Jim Warren, président du conseil d'administration d'OLG, remette à chacun sa part du lot lors d'une célébration spéciale en l'honneur des gagnants. M. Warren a sorti le chèque de 60 millions de dollars d'une énorme enveloppe rouge pour souligner la tradition du Nouvel An lunaire voulant que les cadeaux en argent soient offerts ainsi.

Les membres du groupe réfléchissent toujours à ce qu'ils vont faire de leur gain respectif pour mettre à bon escient ce cadeau incroyable de la vie, mais ils aimeraient rayer de leur liste de rêves quelques petites choses.

La chef du groupe, Trang Pham, prévoit acheter une maison avec sa part du lot. « Acheter une propriété a toujours été un rêve pour moi depuis que mes parents sont arrivés au Canada. Ils ont tellement sacrifié de choses pour moi; c'est à présent à mon tour de m'occuper d'eux. Je prévois aussi investir et faire ressortir mon côté philanthrope. »

Phong Phan se dit trop jeune pour prendre sa retraite, mais il désire faire une pause du travail et voyager. « C'est un rêve que j'ai toujours chéri. J'aimerais aussi démarrer ma propre entreprise, alors j'ai beaucoup de choses dans la tête. Je vais penser à tout ça pendant mes voyages. »

Zou Hsieh a tout de suite annoncé qu'il allait prendre sa retraite sans attendre. « L'an dernier, j'hésitais à prendre ma retraite, mais ce n'est plus un problème. Je veux voir le monde et tous ses racoins. J'espère sincèrement voir une aurore boréale pendant mes déplacements. »

La priorité de Thuc Le est sa famille. « La première chose que je veux acheter est une maison pour ma mère. Je vais partager mon gain avec mes proches, et aussi m'offrir une nouvelle voiture. »

Suong Tran confie avoir besoin de temps pour laisser la poussière retomber. « J'aimerais soutenir de nombreuses causes qui me tiennent à cœur. Alors, je vais prendre le temps d'analyser mes options avant de prendre des décisions importantes. »

Le groupe a acheté son billet de LOTTO MAX gagnant à Giant Tiger, avenue Kipling, à Etobicoke.

Pour voir la vidéo et les photos de la célébration de ce groupe de 5 gagnants, cliquez sur le lien ci-dessous :

Vidéo, photos et publications sur les médias sociaux de la célébration :

https://f.io/E4EvCPQq

(Lien actif pendant trente jours. Aucun mot de passe requis.)

Le lien comporte :

Fichier 1 - Photos des gagnants

Fichier 2 - Vidéo des gagnants - version prête à télédiffuser et version prête à diffuser sur le Web.

Veuillez noter l'ordre dans lequel les gagnants parlent dans la vidéo :

1ère personne : Trang Pham de Mississauga

2e personne : Phong Phan de Brampton

3e personne : Thuc Le de Toronto

4e personne : Zou Hsieh de Scarborough

5e personne : Suong Tran de Mississauga

Depuis 2009, les joueurs de LOTTO MAX de l'Ontario ont gagné plus de 9 milliards de dollars en lots : il y a eu 114 billets gagnants d'un gros lot et 937 billets gagnants d'un lot MAXMILLIONS dans toute la province. LOTTO MAX coûte 5 $ le jeu et les tirages ont lieu les mardis et les vendredis.

Important à savoir : Tous les profits réalisés par OLG sont réinvestis dans la province. Alors, lorsque vous jouez à LOTTO MAX, vous jouez pour l'Ontario.

OLG favorise la pratique du jeu responsable et souhaite que le jeu demeure agréable. C'est pourquoi OLG est fière d'être une chef de file dans la promotion du jeu responsable grâce à son programme Jouez sensé reconnu à l'échelle mondiale.

Des gagnants d'OLG

Suivez-nous sur Facebook, X et Instagram

OLG est un organisme de la Couronne qui contribue à bâtir un meilleur Ontario en offrant à nos clients d'excellentes expériences de divertissement. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à bâtir un secteur des courses de chevaux plus viable en Ontario. Depuis 1975, OLG a généré environ 62 milliards de dollars pour les résidents et la Province de l'Ontario afin d'appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les profits provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

Jouez pour l'Ontario - Tous les profits d'OLG sont investis en Ontario

OLG.ca

Suivez-nous sur X @OLG_ca

Retrouvez-nous sur Facebook/Instagram @OLG.ca

JouezSense.ca

Misez sur des connaissances

ConnexOntario - Soutien pour le jeu problématique : 1-866-531-2600

Available in English



Cliquez ic i si vous désirez vous désabonner du service de courriels.

SOURCE OLG Winners

INFORMATION : RELATIONS AVEC LES MÉDIAS, OLG, 1-888-946-6716