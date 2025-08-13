Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LOTTOMAX ET MAXMILLION - 12 août 2025 English
13 août, 2025, 00:49 ET
TORONTO, le 12 août 2025 /CNW/ -
Mardi 12/08/2025
Gros lot de LOTTO MAX estimé à 65 millions $
LottoMax MAIN Draw
15, 16, 21, 27, 28, 33 & 39 No comp. 10
MAXMILLION:
01, 02, 04, 13, 14, 32 & 47
02, 04, 10, 11, 27, 37 & 41
02, 07, 22, 24, 38, 39 & 43
04, 21, 28, 36, 41, 45 & 48
05, 12, 19, 38, 40, 44 & 50
06, 15, 19, 41, 43, 45 & 46
13, 17, 23, 31, 39, 40 & 48
13, 21, 28, 36, 40, 49 & 50
SOURCE OLG Winners
OLG, 1-888-946-6716
