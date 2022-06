Un appui de 241 000 $ à des projets touristiques dans la région de la Côte-Nord

QUÉBEC, le 13 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable des régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, annonce un investissement de 241 013 $ pour appuyer la réalisation de 12 projets touristiques dans la région de la Côte-Nord.

De ce montant, 157 129 $ proviennent du volet 3 de l'Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT) 2020-2022. À cela s'ajoute une somme de 83 884 $ octroyée par Tourisme Côte-Nord.

Rappelons que le 27 avril 2022, la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, annonçait un appui total de 13 millions de dollars à des projets touristiques au Québec dans le cadre des Ententes de partenariat régional en tourisme.

Citations :

« Afin d'assurer la croissance du tourisme au Québec, nous devons demeurer compétitifs et proposer des attraits qui répondent aux attentes en constante évolution de la clientèle, dans toutes nos régions. C'est pourquoi votre gouvernement travaille en étroite collaboration avec l'ensemble des associations touristiques régionales et investit dans des leviers financiers porteurs comme l'Entente de partenariat régional en tourisme, qui soutient un développement touristique en phase avec les priorités locales. Je me réjouis de l'aide financière apportée à ces projets touristiques, car ils contribueront à augmenter l'attractivité de la Côte-Nord. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Je suis très heureux du soutien accordé aux entreprises touristiques de la Côte-Nord. Ces dernières font tout en leur pouvoir pour rehausser la qualité de leur offre et attirer davantage de visiteurs, et cet achalandage accru a des retombées bénéfiques pour l'ensemble des communautés. Grâce à ses efforts et à ses idées créatives, notre industrie fait rayonner notre belle région. Bravo! »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable des régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« L'achalandage record des dernières années a fait la démonstration que la Côte-Nord a tout à gagner en misant sur le tourisme comme outil de développement et de diversification économique. C'est une grande fierté pour nous de contribuer à l'essor de cette industrie qui fait rayonner notre belle région. »

Paul Lavoie, directeur général de Tourisme Côte-Nord

Faits saillants :

L'aide financière se répartit comme suit :

Organisme Projet Aide accordée Attitude Nordique - Plein air Bonifier l'offre actuelle avec de l'hébergement quatre saisons par l'aménagement d'un site de camping, d'infrastructures, de sentiers et l'ajout d'équipements de plein air 20 000 $ Club du Lac des Baies Ajout de l'offre hivernale avec la construction de deux chalets quatre saisons, le passage à l'énergie solaire et l'achat d'équipements de loisirs 50 000 $ Corporation touristique de Sept-Îles Achat et installation de panneaux d'affichage (cartes, informations, règlements, etc.) au parc Aylmer-Whittom afin d'actualiser le site touristique 13 000 $ Hébergement Mamuak Implantation d'un site récréotouristique incluant cinq unités d'hébergement de type refuge quatre saisons et un kiosque d'accueil et de location d'équipements de plein air 15 000 $ Renard Bleu Achat d'équipements permettant de voir la fabrication du chocolat, installation de panneaux d'interprétation et d'un bar à dégustation pour une chocolaterie touristique 10 000 $ Surfshack Offrir un lieu ciblé pour encadrer la pratique du surf en acquérant de l'équipement pour location 30 000 $ Les vagues - Loisirs marins Construction d'un bâtiment d'accueil regroupant les services offerts à la clientèle touristique 53 013 $ Eau Grand Air Soutien à l'édition 2022 du Festival Eau Grand Air qui se tiendra du 7 au 9 juillet 2022 10 000 $ Événements Côte-Nord Soutien à l'édition 2022 du Festival de la bière de la Côte-Nord qui se tiendra du 6 au 8 août 2022 10 000 $ Festival de la chanson de Tadoussac Soutien à l'édition 2022 du Festival de la chanson de Tadoussac qui se tiendra du16 au 19 juin 2022. 10 000 $ La Ferme-5-Étoiles Réalisation d'une étude de faisabilité pour une étable éducative afin de bonifier l'expérience touristique du site 10 000 $ ManicAction Soutien à l'édition 2022 du Championnat du monde de paracyclisme route UCI qui se tiendra du 11 au 14 août 2022. 10 000 $ Total

241 013 $

Les EPRT ont pour but de concerter les actions du ministère du Tourisme, des associations touristiques régionales et d'autres partenaires pour permettre la réalisation de projets de développement de l'offre touristique.

Les EPRT visent à répartir les investissements de l'industrie touristique en fonction des priorités régionales et à renforcer la synergie de tous les partenaires locaux.

