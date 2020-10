Le prototype du MDX présentera la transformation complète de l'intérieur pour sept passagers du MDX afin de refléter son statut prestigieux de véhicule porte-étendard de la gamme Acura avec une conception saisissante, des matériaux riches et authentiques et une vaste gamme de nouvelles technologies Acura.

L'habitacle réimaginé du MDX, présenté en avant-première dans une video publiée aujourd'hui, établit un nouveau record de qualité pour la conception intérieure et la qualité de fabrication d'Acura, en communiquant la performance et la sophistication dans chaque détail. Le nouveau tableau de bord, plus large et plus bas, conçu à la fois pour l'élégance et une vue dégagée sur la route, complète la nouvelle allure du MDX et il est rehaussé par du bois authentique à pores ouverts et du cuir enveloppé à la main avec des piqûres françaises.

Les sièges sport Acura de nouvelle génération offrent une forme plus sculptée avec un rembourrage curvilinéaire sur les trois rangées, ainsi que des perforations en dégradé et des piqûres et liserés hautement contrastants. Le confort des sièges de première classe à corps plus large est amélioré par la fonctionnalité de massage multimode des sièges avant.

Les technologies exclusives d'Acura qui font leurs débuts dans le nouveau prototype MDX comprendront le cockpit de précision Acura entièrement numérique, un écran central ultra-large en haute définition intégrale et une chaîne audio haut de gamme ELS StudioMD « Signature Edition » à 25 haut-parleurs avec éclairage ambiant à DEL intégré.

Dans la foulée du très populaire Acura RDX et de la toute nouvelle berline sport TLX 2021, le tout nouveau MDX représentera la refonte de produit la plus ambitieuse et la plus profonde de la marque depuis le lancement de la supervoiture hybride électrique NSX de deuxième génération.

