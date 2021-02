Un ancien directeur du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques maintenant à la Fondation Rivières!

MONTRÉAL, le 23 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La Fondation Rivières est honorée et fière d'annoncer la nomination de monsieur Daniel Leblanc, ingénieur civil avec orientation en protection de l'environnement et ancien directeur de la Direction de l'analyse et de l'expertise du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques (MELCC) de la Montérégie à titre de membre du Conseil d'administration de son organisation.

Durant les 33 dernières années, M. Leblanc a œuvré au MELCC. Il y fut notamment gestionnaire dans les cinq directions régionales du Grand Montréal pour terminer sa carrière à la tête de l'analyse et de l'expertise de la direction régionale de la Montérégie, secteurs agricole, hydrique, municipal et naturel.

Après sa spécialisation en protection de l'environnement au Québec, il a notamment travaillé dans le domaine de l'analyse des études d'impact sur l'environnement au ministère de l'Environnement de France et à l'École Nationale des Ponts et Chaussées, où il avait entrepris un doctorat en environnement. Il termine actuellement son 4ème mandat comme membre canadien d'un Conseil d'étude international créé par la Commission Mixte Internationale, organisme qui traite des problématiques de gestion de l'eau dans des bassins versants qui chevauchent la frontière du Canada et des États-Unis.

Récemment retraité, Monsieur Leblanc a décidé de poursuivre son implication pour la protection de l'environnement au sein de la Fondation Rivières. « C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je poursuis mon implication pour une meilleure gestion de l'eau. La mission de Fondation Rivières de protéger et conserver cette richesse que sont les milles et un cours d'eau du Québec est pour moi inspirante et excessivement importante, notamment pour les générations futures. C'est pourquoi j'ai décidé de m'y investir bénévolement pour y contribuer à la mesure de mes moyens. » - Daniel Leblanc.

Pour Alain Saladzius, président de la Fondation Rivières, l'arrivée de Daniel Leblanc au sein du Conseil d'administration signifie plus qu'une simple nomination. « Sa crédibilité et son expertise en matière de gestion de l'eau contribueront évidemment à l'atteinte de la mission de notre organisation, mais cela lance également un message clair que nos actions en tant qu'organisme environnemental sont pertinentes et méritent qu'on s'y intéresse. »

Monsieur Daniel Leblanc a été élu sur le conseil d'administration qui s'est tenu le 8 février 2021 par un vote unanime.

