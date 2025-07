AVIS AUX MÉDIAS - Le Grand Splash à Montréal aura lieu le mardi 8 juillet à 12h30

MONTRÉAL, le 7 juill. 2025 /CNW/ - Le Grand Splash se tiendra le 8 juillet à 12h30 pour un saut à l'eau à partir de 13h sur le quai Jacques Cartier dans le Vieux-Port de Montréal.

Plus de 250 personnes sont inscrites à l'événement de mobilisation citoyenne pour sauter ou pagayer à l'eau du fleuve Saint-Laurent et revendiquer un meilleur accès public aux berges ainsi qu'une zone de baignade en eaux-libres à Montréal. Organisée par la Fondation Rivières, cette 20e édition se déroule dans un contexte où une récente étude a révélé que 98 % des berges du sud du Québec sont aujourd'hui inaccessibles au public.

L'objectif : interpeller les élu.e.s et les décideurs à l'importance d'aménager des accès publics à la baignade et aux activités nautiques non-motorisées en plus d'y assurer la qualité de l'eau avec des infrastructures adaptées.

Maja Vodanovic, mairesse de l'arrondissement de Lachine et membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, ainsi que Alexandre Boulerice, député de Rosemont-La-Petite-Patrie, viendront sauter dans le fleuve avec nous. Une zone média est prévue. Les invités et le porte-parole et directeur général de la Fondation Rivières, André Bélanger, seront disponibles pour des entrevues.

Plusieurs événements du Grand Splash ont lieu à travers la province : au Vieux-Port de Montréal, à Chambly, à Sainte-Martine et à Saint-Denis-Sur-Richelieu. Le Grand Splash est une initiative de la Fondation Rivières.

Pour en savoir plus : fondationrivieres.org/nos-actions/grand-splash

