LA PLUS IMPORTANTE COALITION DE RÉCOMPENSES AU QUÉBEC A PERMIS À SES MEMBRES D'ÉCONOMISER 65 MILLIONS $ EN POINTS ÉCHANGÉS

MONTRÉAL, le 27 mai 2024 /CNW/ - METRO inc. est fière de souligner une première année couronnée de succès pour son programme de récompenses Moi. En plus d'avoir plus que doublé son nombre de membres actifs, passant de 1,2 million à 2,5 millions de membres, plus de 65 millions de dollars en points ont été échangés par les membres sur leurs essentiels du quotidien. Le plus important programme de récompenses au Québec est offert chez Metro, Jean Coutu, Super C, Brunet et Première Moisson.

Avec plusieurs millions de transactions par semaine et près de trois quarts des membres Moi qui magasinent dans plus d'une enseigne pour profiter du programme, Moi permet aux clients d'accumuler plus rapidement des points et de les échanger pour économiser sur leurs produits essentiels du quotidien en épicerie et en pharmacie. D'ailleurs, le sondage Wow 2024 de Léger a classé Moi comme le programme de récompenses le plus largement utilisé au Québec, avec 79 % des clients de Metro activement engagés dans le programme. Moi surpasse les indicateurs de performance des programmes précédents et continue d'évoluer semaine après semaine grâce à l'accent mis sur la personnalisation des offres aux membres.

« La force et la complémentarité de nos réseaux d'alimentation et de pharmacie au Québec, où magasinaient déjà plus de 97 % des foyers québécois au cours d'une année, font partie intégrante du succès du programme. Moi est un élément majeur de notre stratégie numérique globale qui nous permet de mieux connaître et comprendre nos clients afin de leur offrir des récompenses sur les produits du quotidien et leur permettre d'économiser », mentionne Alain Tadros, vice-président et chef du marketing et de la stratégie numérique.

Les canaux de communication pour joindre les consommateurs se sont multipliés au fil des dernières années ce qui rend l'engagement avec nos clients encore plus important. Le programme Moi permet de plus grandes occasions de contacts pour maintenir une relation privilégiée avec eux. Grâce aux connaissances acquises sur leurs habitudes d'achat, le programme propose aux membres des offres encore plus personnalisées chaque semaine dans chacune des enseignes où ils magasinent. Ces offres croisées leur permettent de cumuler plus rapidement des points en utilisant Moi et d'économiser dans les enseignes participantes.

Fort du succès de son lancement et de l'expertise développée au Québec au cours des douze derniers mois, rappelons que METRO inc. annonçait en avril dernier que le programme Moi prendra de l'expansion avec l'arrivée de Moi Rewards dans ses 275 magasins Metro et Food Basics de l'Ontario plus tard cette année.

Faits saillants pour le premier anniversaire du programme Moi :

2,5 millions de membres actifs

Plus de 1,3 million de nouveaux membres actifs durant sa première année d'existence

Depuis son lancement, les membres ont économisé plus de 65 millions $ en points échangés

Près de trois quarts des membres visitent deux enseignes ou plus et profitent du programme leur permettant d'accumuler plus rapidement

Les membres qui utilisent les plateformes numériques (application mobile ou site web des enseignes participantes), pour consulter les offres personnalisées, cumulent jusqu'à deux fois plus de points

À propos de METRO inc.

Avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 20 milliards de dollars, METRO inc. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario, procurant de l'emploi à plus de 97 000 personnes. Sa raison d'être est de Nourrir la santé et le bien-être de nos communautés. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur, fabricant et de commerce en ligne, elle exploite ou approvisionne un réseau de quelque 980 magasins d'alimentation sous plusieurs enseignes dont Metro, Metro Plus, Super C, Food Basics, Adonis et Première Moisson, et de 640 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca et suivez son actualité sur LinkedIn.

À propos du programme de récompenses Moi

Lancé officiellement le 25 mai 2023, le programme de récompenses Moi regroupe les enseignes Metro, Super C, Brunet et Première Moisson au Québec et l'ensemble des succursales du réseau Jean Coutu au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Il est offert dans près de 900 établissements au Québec. Il permet d'accumuler facilement des points échangeables pour des produits essentiels du quotidien. Les consommateurs peuvent également accumuler des points sur l'ensemble de leurs achats lorsqu'ils paient avec la carte de crédit sans frais annuels moi RBC Visa. Moi est une marque de METRO. Pour plus de détails, visitez programmemoi.ca.

SOURCE METRO INC.

Renseignements: METRO : Relations médias, 514 643-1009 ou 1 800 463-2190, [email protected]