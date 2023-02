Plus de 8 millions de personnes ont reçu de l'aide par l'entremise de cet organisme chrétien de secours en cas de catastrophe

CALGARY, AB, le 23 févr. 2023 /CNW/ - La Bourse du Samaritain a déployé des spécialistes en intervention en cas de catastrophe en Ukraine moins de 24 heures après le début du conflit l'an dernier. Aujourd'hui, l'organisme chrétien de secours en cas de catastrophe est toujours à pied d'œuvre dans le pays, adaptant sa réponse selon l'évolution des besoins afin de fournir un soutien vital et de l'espoir au milieu de la crise.

La Bourse du Samaritain a déjà distribué plus de 135 millions de livres de nourriture grâce à un partenariat avec les églises locales, et ce travail se poursuit. De courageux partenaires religieux livrent de la nourriture et d'autres fournitures d'urgence dans la zone de conflit. De plus, les spécialistes en intervention en cas de catastrophe ont foré 20 puits et installé des filtres à eau, produisant plus de 42 millions de litres d'eau potable à ce jour pour aider à soulager les souffrances des familles ukrainiennes.

« Un an après le début du conflit, des millions d'Ukrainiens souffrent encore. Leurs besoins s'aggravent de jour en jour, alors qu'ils ont du mal à se procurer suffisamment de nourriture et de produits de première nécessité », a déclaré Franklin Graham, président de La Bourse du Samaritain.

« La Bourse du Samaritain est déterminée à aider l'Ukraine. Nous y avons établi un bureau et notre équipe travaille fort pour apporter du soulagement au nom de Jésus. Veuillez vous joindre à moi afin de prier pour la paix en Ukraine et pour que les personnes que nous servons sachent que Dieu les aime et ne les a pas oubliées en cette période sombre. »

L'organisme la Bourse du Samaritain s'est d'abord concentré sur les soins médicaux, veillant au fonctionnement de plusieurs hôpitaux de campagne d'urgence et de cliniques externes à des endroits stratégiques pour aider les familles qui traversent le pays. Plus de 23 000 visites de patients et 250 interventions chirurgicales ont été effectuées. Aujourd'hui, la Bourse du Samaritain fournit de la nourriture, de l'eau potable, des poêles à bois et d'autres fournitures de secours d'urgence pour aider les familles à survivre aux mois d'hiver rigoureux.

La Bourse du Samaritain a transporté par avion près de 1 000 tonnes de matériel de secours d'urgence en Ukraine, y compris de nombreux hôpitaux de campagne d'urgence, des trousses d'hygiène, des couvertures, des bâches, des filtres à eau et d'autres fournitures de secours, dans le cadre de 42 missions. Plus de 650 membres de l'équipe d'intervention en cas de catastrophe ont été déployés dans la région. Des médecins, des infirmières, des ingénieurs, des logisticiens et d'autres spécialistes ont rendu possible ce travail qui a sauvé des vies.

