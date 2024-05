Trois grands gagnants lors de la Soirée des Alizés

MONTRÉAL, le 16 mai 2024 /CNW/ - Dans le cadre de la Soirée des Alizés, présentée par FAC, le Groupe Export agroalimentaire a annoncé, aujourd'hui le 15 mai 2024, les trois grands gagnants des Prix Alizés. Anne-Marie Withenshaw animait cet événement en marge du Salon international de l'alimentation (SIAL), couru par l'industrie agroalimentaire du monde entier.

« Les trois entreprises gagnantes de cette année se sont démarquées en exportation agroalimentaire. Elles ont bien analysé le marché pour mettre en place des stratégies de mise en marché internationales porteuses, leur permettant des succès pérennes. On croit vraiment que ces trois entreprises canadiennes font rayonner notre savoir-faire, ailleurs dans le monde. », souligne Martin Lavoie, pdg du Groupe Export agroalimentaire.

Les trois entreprises gagnantes ont pu effectuer un discours devant plus de 300 participants, dont près d'une centaine d'acheteurs internationaux à la recherche de nouveaux produits à faire connaître dans leurs commerces alimentaires.

Catégorie PME Fonds de solidarité FTQ

Evive

Entreprise se spécialisant dans la création de petits-déjeuners nutritifs et sains, Evive transforme les fruits, les légumes et les superaliments en cubes de smoothie congelés. Evive a réussi à bâtir sa marque aux États-Unis, en travaillant sur une stratégie numérique notamment avec des influenceurs locaux et en créant une nouvelle communauté au pays via leurs réseaux sociaux. D'ailleurs, pour répondre à la demande croissante, l'usine d'Evive est déménagée à St-Hubert, en Montérégie.

Catégorie Grande entreprise FAC

Rustica Foods

Située sur l'île de Montréal, cette entreprise spécialisée dans la fabrication de pizzas congelées se démarque par sa gestion en deux volets. En effet, Rustica Foods offre la co-fabrication pour des marques de grandes entreprises agroalimentaires multinationales en plus d'effectuer la mise en marché de sa propre marque nationale, Rustica. 'L'entreprise possède une stratégie de collaboration très forte avec ses partenaires, lui permettant de répondre à ses objectifs organisationnels de vente.

Catégorie Stratégie d'exportation innovante Inno-centre

Cultures Gen V

Le jury a été impressionné par l'impact du changement de marque de Gen V, auparavant connue sous Laitues Mirabel. Le nouveau nom, réfléchi autant pour le Québec que les marchés non francophones, reflète une image jeune et dynamique. Elle permet à l'entreprise de bonifier sa stratégie d'exportation en lui permettant de se distinguer sur les étalages. L'augmentation de la capacité par l'acquisition de nouvelles serres a également permis à l'entreprise de continuer à augmenter ses ventes à l'international.

« Cette année, ces trois entreprises sont réellement sorties du lot dans le cadre des Prix Alizés. Toutes partagent au moins deux points communs. D'abord, leur acquisition de nouveaux marchés dans les dernières années a impressionné le jury. De plus, elles ont démontré un véritable esprit d'innovation pour attirer de nouveaux consommateurs », a déclaré le président du jury des Prix Alizés, Louis Turcotte, vice-président national, Financement corporatif et comptes d'envergure à FAC.

Le jury était composé de six grands spécialistes de l'industrie agroalimentaire : Louis Turcotte, vice-président national, Financement corporatif et comptes d'envergure chez FAC, Benoit Tétrault, directeur des placements privés et investissements d'impact, Agroalimentaire et santé, au Fonds de solidarité FTQ, Éric Waterman, vice-président, Agroalimentaire, chez Inno-centre, Karen Trujillo, directrice de comptes commerciaux, région du Québec, chez EDC, Pascale Daigneault, agente principale de développement de l'industrie (Québec et Nunavut), à la Direction générale des services à l'industrie et aux marchés d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, ainsi que Martin Lemire, vice-président chez Edikom.

Le Groupe Export agroalimentaire souhaite remercier les partenaires de la Soirée des Alizés : Financement agricole Canada (FAC), le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ), Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), Inno-centre, Fonds de solidarité FTQ, Exportation et développement Canada (EDC), Agro Québec, L'actualité ALIMENTAIRE et SIAL Canada.

Le prochain événement organisé par le Groupe Export agroalimentaire sera le Sommet de l'exportation agroalimentaire, le 18 juin 2024.

À propos du Groupe Export agroalimentaire

Le Groupe Export agroalimentaire est la plus importante association d'exportateurs de produits agroalimentaires au Canada. Créée en 1990, l'Association a, au fil des ans, développé plusieurs services et initié des centaines d'activités pour faciliter l'accès des marchés hors Québec et internationaux aux exportateurs agroalimentaires du Québec. Le Groupe Export est également l'instigateur des Prix Alizés et de la Soirée des Alizés, tenue en marge du SIAL Canada, dont l'organisme est actionnaire. Lien privilégié entre les exportateurs et les marchés, trait d'union essentiel entre le secteur public et l'industrie, l'Association travaille quotidiennement à accroître la présence des produits du Québec partout dans le monde.

SOURCE Groupe Export agroalimentaire Québec Canada

