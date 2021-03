Un accès à Internet haute vitesse et des services de téléphonie mobiles améliorés maintenant offerts au Saguenay-Lac-Saint-Jean

QUÉBEC, le 8 mars 2021 /CNW Telbec/ - Grâce à un investissement combiné de plus de 7,5 millions de dollars du gouvernement du Québec, de l'Agence interrégionale de développement des technologies de l'information et des communications (AIDE-TIC), de Promotion Saguenay, de la MRC du Fjord-du-Saguenay, de Bell et des municipalités concernées, la construction d'un réseau de téléphonie cellulaire et d'Internet sans fil fixe, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, est à présent achevée.

L'adjoint parlementaire du premier ministre du Québec pour le volet Internet haute vitesse, M. Gilles Bélanger, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi, Mme Andrée Laforest, le député de Lac-Saint-Jean et adjoint parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Éric Girard, la députée de Roberval, Mme Nancy Guillemette, le vice-président de l'Agence interrégionale de développement des technologies de l'information et des communications, M. Dominique Gobeil, ainsi que le directeur des affaires gouvernementales chez Bell, M. Charles Gosselin, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Les 13 nouveaux sites de distribution, qui utilisent la technologie LTE-A, permettent une meilleure couverture cellulaire et un service Internet haut débit amélioré dans 965 foyers répartis dans 11 municipalités de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean : Saint-Thomas-Didyme, Notre-Dame-de-Lorette, Saint-Stanislas, Sainte-Élisabeth-de-Proulx, Lamarche, Labrecque, Saint-Honoré (secteur du domaine du grand boisé), Hébertville, Saint-André-du-Lac-Saint-Jean, Saint-François-de-Sales et Lac-Bouchette. De plus, certaines routes, dont celles qui sont situées dans la réserve faunique des Laurentides, sont désormais couvertes par le réseau de téléphonie cellulaire, ce qui favorise un accès sécuritaire pour la population, les entreprises et les touristes qui empruntent la route 169 reliant la région à Québec, via la route 175. La route 155 est également partiellement desservie par les nouvelles infrastructures.

Le gouvernement du Québec a investi 5 millions de dollars, dans ce chantier, tandis que Bell mobilité y a investi 1,2 million de dollars à titre de co-promoteur. L'organisme AIDE-TIC y a investi 773 599 $ et les municipalités, la MRC et Promotion Saguenay y ont investi 525 000 $.

« La pandémie de la COVID-19 a mis en évidence à quel point les régions dépendent d'Internet pour fonctionner au quotidien. C'est un outil essentiel pour travailler, s'instruire ou communiquer avec des proches. En offrant des services mobiles sur les principales voies d'accès à la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le chantier d'AIDE-TIC et de ses partenaires améliore aussi considérablement la sécurité des usagers de la route. Nous sommes fiers du travail accompli et redoublons d'efforts pour que tous les Québécois et Québécoises aient accès à un service Internet haute vitesse d'ici l'automne 2022, tel que nous nous y sommes engagés. »

Gilles Bélanger, adjoint parlementaire du premier ministre du Québec (volet Internet haute vitesse)

« Je me réjouis de cette annonce pour notre région. Cela démontre la proactivité de notre gouvernement en matière de déploiement des services Internet haute vitesse et de téléphonie mobile. L'accès à ces services est essentiel et fait partie de nos priorités, particulièrement en ce contexte actuel. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi

« L'accès à Internet haute vitesse est essentiel aujourd'hui dans toutes les régions du Québec. Avec la pandémie, nous avons vu une explosion des besoins, que ce soit pour le télétravail ou l'école à distance ou encore pour garder le contact avec nos proches. Je suis fier que mon gouvernement ait soutenu la réalisation de ce chantier. La précieuse collaboration entre les différents partenaires a certainement été un facteur clé de cette réussite. Plusieurs communautés et usagers de la route de notre région peuvent, dès maintenant, en tirer profit. »

Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean et adjoint parlementaire du ministre de l'Énergie

et des Ressources naturelles

« Notre volonté a toujours été claire : brancher tous les Québécois et Québécoises d'ici 2022. L'annonce d'aujourd'hui le démontre encore une fois. La période que nous traversons a mis en lumière l'importance d'avoir accès à un réseau Internet fiable pour toutes et tous. C'est aussi un élément essentiel pour la prospérité de nos communautés. Le travail se poursuit. »

Nancy Guillemette, députée de Roberval

« Avec ces nouveaux services, et grâce au soutien de notre partenaire technologique, nous offrons ainsi à la population concernée des outils supplémentaires afin qu'elle demeure et progresse ici, en région, et ce, en toute sécurité. Depuis la fin de 2020, plusieurs de nos entreprises sont entrées, enfin et pleinement, dans l'ère numérique de la téléphonie cellulaire et d'Internet mobile. »

Dominique Gobeil, vice-président de l'Agence interrégionale de développement

des technologies de l'information et des communications

« Bell est heureuse de collaborer, en tant que partenaire technologique, avec le gouvernement du Québec, l'AIDE-TIC, Promotion Saguenay, la MRC du Fjord-du-Saguenay et les municipalités concernées, afin d'offrir à la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean une couverture sans fil optimisée et un accès à Internet haute vitesse. Nous sommes fiers de mettre à profit notre leadership en matière de réseau pour transformer la façon dont nous communiquons entre nous et avec le reste du monde. »

Charles Gosselin, directeur des affaires gouvernementales chez Bell Canada

Le programme Québec branché, lancé en 2016 et doté d'une enveloppe de 100 millions de dollars, et le programme Québec haut débit, lancé en 2019 et doté d'une enveloppe de 400 millions de dollars, ont pour objectif de fournir des services Internet à haute vitesse aux régions rurales qui sont actuellement mal ou non couvertes.

