Ultratek Solutions étend son territoire au Québec!

BOUCHERVILLE, QC, le 21 févr. 2025 /CNW/ - Ultratek Solutions annonce l'expansion significative de ses opérations au Québec. Cette croissance stratégique permet à l'entreprise d'étendre sa portée et de mieux servir sa clientèle existante tout en conquérant de nouveaux marchés. L'entreprise renforce ainsi son engagement envers le marché québécois du chauffage et de la climatisation.

Cette expansion comprend l'ouverture d'un nouvel entrepôt et la création de nouveaux emplois dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, améliorant ainsi le service après-vente. De plus, Ultratek Solutions étend ses services aux régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean, du Bas-Saint-Laurent et de l'Outaouais. Ceci représente une opportunité majeure pour l'entreprise de consolider sa position de leader dans l'industrie.

« L'expansion d'Ultratek Solutions vers de nouvelles régions du Québec, notamment l'Abitibi-Témiscamingue, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent et l'Outaouais, représente une étape majeure dans notre stratégie de croissance », a déclaré Marc Ferguson Président d'Ultratek Solutions. « Cela nous permet non seulement d'élargir notre clientèle et d'améliorer notre service après-vente, mais aussi de renforcer notre position de leader sur le marché québécois du chauffage et de la climatisation. » « L'ouverture de notre nouvel entrepôt en Abitibi-Témiscamingue, couplée à la création de nouveaux emplois dédiés au service après-vente, témoigne de notre engagement envers nos clients et le développement économique régional. Cette expansion stratégique nous permet d'offrir un service plus rapide et plus efficace à une clientèle élargie, consolidant ainsi notre présence sur l'ensemble du territoire québécois. »

Cette croissance permet à Ultratek Solutions d'améliorer la qualité de son service après-vente et d'accroître sa notoriété de marque au Québec. L'entreprise s'engage à fournir des solutions de chauffage et de climatisation fiables et efficaces à tous ses clients, peu importe leur localisation.

Ultratek Solutions a mis en place les éléments suivants pour assurer le succès de cette expansion :

Nouvel entrepôt: Un entrepôt bien équipé dans l'Abitibi-Témiscamingue, optimisant la logistique et la rapidité d'intervention.

Création d'emplois: De nombreux postes ont été créés, contribuant à la croissance économique locale et au renforcement de l'équipe d'Ultratek Solutions.

Extension géographique: L'accès à de nouveaux marchés dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent et l'Outaouais, permettant de répondre à une demande croissante.

L'expansion d'Ultratek Solutions représente une étape importante dans son développement et confirme son engagement envers la satisfaction de sa clientèle et le leadership dans le secteur du chauffage et de la climatisation au Québec. Contactez Ultratek Solutions dès aujourd'hui pour en savoir plus sur nos services et comment nous pouvons vous aider.

Ultratek Solutions Introduction Ultratek Solutions est une entreprise spécialisée en climatisation et chauffage au Québec. Leader dans l'industrie depuis 2013, Nous offrons des solutions de confort thermique exclusivement dédiées aux besoins résidentiels. Notre Mission Fournir des solutions de climatisation et de chauffage efficaces, écologiques et économiques pour assurer le confort de nos clients.

