Ultratek: Nouveau siège social à Boucherville maintenant ouvert au public!

BOUCHERVILLE, QC, le 27 mars 2025 /CNW/ - Ultratek Solutions, chef de file de l'industrie, annonce l'ouverture officielle de son nouvel immeuble entièrement rénové, situé au 651 chemin du Lac à Boucherville, Québec. Ce nouvel espace de plus de 10 000 pieds carrés consolide la position d'Ultratek comme leader dans le secteur, grâce à son service d'installation en 24 heures et à son inventaire de plus de 2 000 unités en constante rotation.

Les installations comprennent une réception chaleureuse avec une salle d'attente et du café offert aux clients et visiteurs. Que ce soit pour rencontrer un expert, magasiner, poser des questions ou visiter le showroom et l'entrepôt, Ultratek vous invite à découvrir ses installations. Venez nous voir !

« Notre présence accrue au Québec, avec plus de 8 points de service et entrepôts stratégiquement situés dans chaque région, s'accompagne désormais d'un espace d'accueil moderne et convivial à Boucherville », a déclaré Marc Ferguson. « Nous sommes fiers d'offrir à nos clients et partenaires un environnement accueillant, où ils pourront rencontrer nos experts, explorer notre gamme de produits et bénéficier d'un service personnalisé. »

Profitez de l'occasion pour visiter notre nouvel espace et découvrir notre vaste inventaire et notre expertise inégalée. Des experts sont disponibles pour répondre à toutes vos questions et vous guider dans le choix de vos produits.

Ultratek Solutions offre une gamme complète de services et de produits, appuyée par :

Un réseau étendu : Plus de 8 points de service et entrepôts répartis dans toutes les régions du Québec.

Plus de 8 points de service et entrepôts répartis dans toutes les régions du Québec. Un service d'installation rapide : Installation en 24 heures pour une rapidité et une efficacité optimales.

Installation en 24 heures pour une rapidité et une efficacité optimales. Un inventaire impressionnant : Plus de 2 000 unités en constante rotation, assurant la disponibilité des produits.

Plus de 2 000 unités en constante rotation, assurant la disponibilité des produits. Des installations modernes : Un nouvel immeuble rénové avec un showroom, un entrepôt et une réception accueillante.

Un nouvel immeuble rénové avec un showroom, un entrepôt et une réception accueillante. Des heures d'ouverture pratiques : Ouvert du lundi au vendredi, de 7 h à 19 h.

N'hésitez pas à nous rendre visite au 651-B, chemin du Lac à Boucherville, Québec, ou à nous contacter au www.ultratek.ca pour plus d'informations.

Ultratek Solutions Introduction Ultratek Solutions est une entreprise spécialisée en climatisation et chauffage au Québec. Leader dans l'industrie depuis 2013, Nous offrons des solutions de confort thermique exclusivement dédiées aux besoins résidentiels. Notre Mission Fournir des solutions de climatisation et de chauffage efficaces, écologiques et économiques pour assurer le confort de nos clients.

