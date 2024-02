MEMPHIS, Tennessee, 5 février 2024 /CNW/ - L'entreprise uLab Systems® annonce avoir reçu deux Townie Choice Awards pour 2023. Les gouttières d'alignement uSmile™ de uLab ont remporté le prix dans la catégorie « Systèmes de gouttières d'alignement », tandis que uAssist™, son service d'aide à la planification des traitements pour les aligneurs, s'est distingué dans la catégorie « Nouveaux services professionnels ». Ces prix ont été décernés sur la base des votes des orthodontistes, qui ont choisi les services et les équipements qui ont permis à leurs cabinets de gagner en productivité et d'améliorer la satisfaction de leur clientèle.

« Nous sommes honorés que nos clients orthodontistes aient distingué la plateforme d'alignement uLab et le service d'aide à la planification des traitements comme étant les meilleurs du secteur, explique Charlie Wen, président et cofondateur de uLab. En 2015, notre équipe a cherché à changer le secteur des aligneurs orthodontiques en offrant de meilleures solutions aux orthodontistes et à leurs patients. Nos solutions personnalisées ont été adaptées au modèle d'affaires unique du secteur et ont permis à notre offre de produits de se différencier du statu quo. Ces prix confirment que nous avons réussi notre mission et nous sommes reconnaissants de cette récompense. »

En 2021, uLab est passé avec succès du statut d'entreprise de logiciels qui fournissait aux orthodontistes son logiciel uDesign® pour l'impression d'aligneurs au bureau à une entreprise d'aligneurs proposant un éventail complet de services, dont sa plateforme de gouttières d'alignement uSmile. Les clients pourraient faire appel à un fabricant basé aux États-Unis pour les aligneurs. Lancé au milieu de l'année 2022, le service uAssist a rapidement permis à l'entreprise de faire figure de source de services personnalisés de haute qualité pour des traitements complets.

« Nos clients nous font constamment part de leur satisfaction sur nos aligneurs et sur le service exceptionnel qu'ils reçoivent de notre équipe uAssist composée d'orthodontistes et de professionnels dentaires qualifiés », explique Jeffrey Lord, directeur commercial par intérim.

« Je suis passionné par les technologies qui améliorent la qualité des soins aux patients, et je crois vraiment que uLab est devenu le chef de file mondial de l'industrie des aligneurs. J'ai hâte que nous travaillions tous ensemble à la promotion de uLab à l'échelle mondiale! » - D r Edward Lin, Orthodontic Specialists of Green Bay, De Pere ( Wisconsin ).

- D Edward Lin, Orthodontic Specialists of Green Bay, De Pere ( ). « C'est une solution vraiment GÉNIALE. Veuillez transmettre ce message à l'orthodontiste [d'uAssist]. Merci! » - D r Jacob Zitterkopf, Gaworski-Zitterkopf Orthodontics, Colorado Springs ( Colorado ).

- D Jacob Zitterkopf, Gaworski-Zitterkopf Orthodontics, ( ). « Le service uAssist est très personnalisé. L'équipe a appris mes préférences dès le départ pour rationaliser l'acceptation de mes dossiers. Nous apprécions beaucoup les emballages personnalisés et les options de tarification, car ce sont deux choses que les autres fournisseurs ne proposent pas. Grâce à uLab, nous avons pu essayer facilement quelque chose de nouveau. Une fois lancés, nous nous sommes rendu compte de la simplicité de cette solution, et nous avons regretté de ne pas l'avoir utilisée plus tôt. » - Dr Gina Domm, Beavercreek Orthodontics, Beavercreek ( Ohio )

L'entreprise uLab travaille exclusivement sur le marché de l'orthodontie, en créant des solutions innovantes qui permettent aux praticiens de traiter les patients sans être entravés par des structures de prix ou des procédures cliniques inflexibles. Avec ses forfaits complets et ses options à la carte, ses emballages personnalisés marqués et ses impressions au bureau, uLab est la plateforme la plus souple et la plus complète du marché.

La mission de uLab est de faire progresser l'industrie de l'orthodontie avec ses aligneurs et ses logiciels de planification de traitement numériques qui permettent aux orthodontistes de reprendre le contrôle de leurs programmes de traitement et d'obtenir les meilleurs résultats pour leurs patients. L'entreprise uLab fabrique des aligneurs uSmile à Memphis (Tennessee), dans le respect du développement durable grâce au recyclage de plus de 80 % des matériaux de fabrication des moules. Les produits uLab sont proposés dans les cabinets d'orthodontie aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Pour en savoir plus, visitez le site www.ulabsystems.com. Personne-ressource : Johanna Beckmen, vice-présidente du marketing, [email protected]

