NORTHBROOK, Illinois, 9 décembre 2022 /CNW/ - UL Solutions, chef de file mondial en matière de sciences appliquées à la sécurité, a annoncé aujourd'hui le programme de qualification SPIREMC qui permet aux professionnels du bâtiment tiers d'élargir leur éventail de compétences et leur activité en apprenant à mener une évaluation SPIRE Smart Building AssessmentMC

Le programme de qualification SPIRE offre une voie d’accès aux évaluateurs qualifiés formés par des tiers pour effectuer des évaluations de l’immeuble intelligent SPIRE et obtenir des renseignements auprès d’experts en construction intelligente d’UL Solutions.

Stimulés par la demande croissante d'évaluation et de vérification de bâtiments intelligents, le nouveau programme et la formation visent à élargir le programme SPIRE et à aider les entreprises de conseil et de conception à fournir des solutions pertinentes et percutantes pour combler les lacunes. Des entreprises d'expérience dans l'industrie du bâtiment, y compris des experts-conseils en conception, des architectes et des fournisseurs de solutions technologiques, sont des candidats idéaux pour obtenir le statut d'évaluateur qualifié SPIRE.

Introba, l'organisation combinée et le nouveau nom de marque de Ross & Baruzzini et Integral Group, a été la première entreprise à devenir une entreprise qualifiée SPIRE. En tant que société de services de conception fournissant des solutions intégrées de technologie, de consultation et d'ingénierie pour des installations plus sûres, plus durables et plus résilientes, les bâtiments intelligents sont un élément central de la stratégie mondiale d'Introba. En mettant des évaluateurs qualifiés SPIRE à la disposition des clients, l'entreprise combinée se positionne pour offrir des solutions de pointe en matière de technologie, de consultation et d'ingénierie vertes qui aideront à relever les défis liés aux bâtiments intelligents de plus en plus complexes.

« Nos clients comptent sur nous pour résoudre des problèmes complexes et concrétiser leur vision. En tant que l'une des premières entreprises à profiter du programme de qualification SPIRE, nous avons approfondi nos connaissances en nous formant directement auprès d'UL Solutions. Nous pouvons maintenant offrir à nos clients une valeur et des capacités d'évaluation accrues, a déclaré Bill Overturf, président d'Introba. Les bâtiments intelligents ont le potentiel de transformer nos collectivités et l'industrie, et Introba est bien placée pour soutenir nos clients grâce à son expertise dans les solutions de consultation, de technologie, de durabilité et d'ingénierie. Le programme SPIRE s'est démarqué en raison de son approche globale visant à évaluer la cybersécurité, la connectivité, la santé et la durabilité des bâtiments intelligents. »

Le programme de qualification SPIRE fait partie du programme SPIRE Smart BuildingsMC, un programme d'évaluation objective et de cotation des bâtiments intelligents créé dans le cadre d'un partenariat entre la Telecommunications Industry Association (TIA) et UL Solutions. Le programme SPIRE Smart Building AssessmentMC, qui fait partie du programme SPIRE, est une évaluation des bâtiments intelligents qui donne lieu à une cote globale de construction intelligente SPIRE UL Verified, ainsi qu'une feuille de route pour les améliorations de rendement recommandées.

« Le programme de qualification SPIRE est un effort mutuellement bénéfique pour élargir l'accès en temps opportun aux services d'évaluation des bâtiments intelligents, a déclaré Sudhi Sinha, vice-président des Écosystèmes et du Développement des services chez UL Solutions. En appuyant les professionnels expérimentés grâce à la formation et en leur donnant les moyens d'offrir de nouvelles capacités d'évaluation, nous sommes mieux placés pour soutenir la croissance et l'évolution de l'industrie du bâtiment intelligent. »

Les évaluateurs qualifiés SPIRE peuvent effectuer une évaluation du bâtiment intelligent SPIRE et fournir la preuve de la cote de bâtiment correspondante à UL Solutions. À la suite d'un examen indépendant des données probantes, UL Solutions peut émettre une cote UL Verified et une cote de bâtiment intelligent SPIRE, le cas échéant. Pour être considérés comme des évaluateurs qualifiés, les candidats doivent satisfaire à toutes les exigences de qualification et suivre une formation avec UL Solutions.

