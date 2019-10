UL lance la première certification ECOLOGO® pour l'exploration minière

Les certifications pour les entreprises d'exploration minière et leurs fournisseurs de services assurent une tierce évaluation de conformité des pratiques environnementales, sociales et économiques.

MONTRÉAL, 25 octobre 2019 /CNW/ - UL, une organisation de premier plan spécialisée dans la science de la sécurité, annonce le lancement des deux premiers programmes de certification d'exploration minière au Canada, qui ont été developpés en collaboration avec l'Association de l'exploration minière du Québec (AEMQ). Les programmes permettent auxes entreprises de démontrer au marché leurs pratiques commerciales responsables et présenter une valeur accrue aux financiers et aux investisseurs.

Reconnaissant le besoin de disposer d'une approche responsable en matière d'exploration minière, l'AEMQ a mandaté la Chaire en entrepreneuriat minier UQAT-UQAM (Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue/Université du Québec à Montréal) pour établir une nouvelle norme visant l'évaluation des entreprises d'exploration minières et de leurs fournisseurs de services sur les plans suivants :

L'impact environnemental

La sécurité des personnes impliquees dans le processus d'exploration minière

Le bien-être des communautes touchees

Les pratiques ethiques et commerciales equitables

La conformité aux exigences juridiques applicables

L'utilisation efficientedes ressources financières

L'adaptation par UL de cette norme permet aux entreprises souhaitant être accréditées peuvent obtenir la certification de leurs activités d'exploration minières et obtenir une tierce vérification crédible par l'entremise d'ECOLOGO, un programme d'écoétiquetage réputé et mondialement reconnu. Les deux programmes se fondent sur les normes UL suivantes : Programme de certification ECOLOGO UL 2723 pour les entreprises d'exploration minière; et Programme de certification ECOLOGO UL 2724 pour les fournisseurs de services du secteur de l'exploration minière.

« Les programmes d'UL permettent aux entreprises d'exploration minière et à leurs fournisseurs de service de vérifier leurs pratiques responsables et leur capacité à réduire leur incidence sur l'environnement et sur les communautés locales », déclare Joseph Hosey, vice-président et directeur général à UL au Canada. « La certification permet aux entreprises de faire valoir auprès des investisseurs et des parties intéressées leur engagement envers l'environnement, la santé humaine, le bien-être de la collectivité, et les pratiques économiques équitables. »

Mathieu Savard, président du conseil d'administration de l'AEMQ, ajoute : « La mise en œuvre des programmes de certification pour l'exploration minière apportera de la valeur au développement de nos entreprises. L'application et l'amélioration des pratiques environnementales, sociales et économiques sont essentielles pour assurer la réussite d'un projet. Les données recueillies durant le processus de certification répondront aux exigences en matière de pratiques responsables des investisseurs et des partenaires de projets. »

Les programmes seront lancés au Québec dans un premier temps, puis déployés dans le reste du Canada et à l'international dans un avenir rapproché.

Pour en apprendre plus sur la manière dont UL aide les entreprises à mesurer, démontrer et communiquer les pratiques responsables, visitez le Canada.UL.com/ulcprograms/explore ou envoyez un courriel à l'adresse Info.Canada@ul.com.

À propos d'UL

UL aide à créer un monde meilleur en appliquant la science dans le but de résoudre les défis relatifs à la sûreté, la sécurité et la durabilité. Nous engendrons la confiance en permettant l'adoption sécuritaire de nouvelles technologies et de produits novateurs. Tous les employés d'UL sont mus par la passion de rendre le monde plus sûr. L'ensemble de notre travail, qu'il s'agisse de recherche indépendante ou d'établissement de normes en passant par la mise à l'essai et l'homologation ainsi que la prestation de solutions numériques et analytiques, contribue à l'amélioration du bien-être de la planète. Les entreprises, les industries, les gouvernements, les organismes de réglementation de même que le public se fient à nous pour pouvoir prendre des décisions plus réfléchies. Pour en apprendre plus, visitez le UL.com.

