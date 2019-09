UL inaugure un service de vérification des installations de cannabis au Canada

Utilisant la nouvelle norme - CAN/ULC-S4400 - pour le cannabis, le service offre une vérification holistique des bâtiments, des installations et de l'équipement pour les entreprises légales de cannabis.

TORONTO, le 19 sept. 2019 /CNW/ - UL, une organisation mondiale spécialisée dans la science de la sécurité, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa nouvelle vérification des installations de cannabis. Le service évalue les exigences en matière de protection contre les incendies pour les occupants et les installations, la protection contre les risques d'incendie et de décharge électrique pour l'équipement utilisé dans les installations de cannabis ainsi que la sécurité des installations de cannabis. L'objectif est d'aider les entreprises de cannabis à exploiter des bâtiments, des installations et des équipements sûrs et sécurisés pour la culture, la production, la distribution et la vente de cannabis légal.

À mesure que le marché légal du cannabis au Canada mûrit, les normes et les règlements continueront probablement d'évoluer. Les organisations pourraient donc avoir besoin d'aide pour démêler ces règlements. Le service de vérification des installations de cannabis utilise comme guide la première norme élaborée spécialement pour l'industrie légalisée du cannabis au Canada, soit la norme CAN/ULC-S4400, ou Norme sur la sécurité des locaux, des bâtiments et de l'équipement utilisés pour la culture, la transformation et la production du cannabis.

« L'industrie du cannabis fait face à des défis dans la mondialisation de ses activités », a déclaré Joseph Hosey, vice-président et chef de la direction d'UL au Canada. « La chaîne d'approvisionnement du cannabis est extrêmement intégrée et se mondialisera de plus en plus à mesure que l'industrie évolue, créant de nouveaux défis. Nous avons parlé avec des acteurs importants qui développent des marques haut de gamme, et la sûreté de leurs activités est primordiale. »

Jeff Hannah, directeur des services de consultation de 3Sixty Secure, l'une des premières entreprises de services de sécurité à offrir ses services aux producteurs de cannabis au Canada, convient qu'il serait bénéfique d'aider cette industrie à se conformer aux codes. « En tant qu'industrie naissante surveillée de près par des observateurs du monde entier, il est essentiel de mettre en place un cadre réglementaire strict pour établir un marché responsable, efficace et durable. »

Joe Hosey ajoute : « La vérification des installations de cannabis d'UL, qui se guide sur la norme CAN/ULC-S4400, aide les entreprises de cannabis à déceler et à combler les lacunes en matière de sécurité qui peuvent exister dans leurs installations de cannabis. »

Pour en savoir plus sur les solutions de sécurité et de durabilité que peut offrir UL grâce à la vérification des installations de cannabis, visitez le site Canada.UL.com/CFA ou envoyez un courriel à l'adresse Info.Canada@ul.com.

