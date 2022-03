MONTRÉAL, le 1er mars 2022 /CNW Telbec/ - La société québécoise AMD Medicom inc. (« Medicom »), l'un des principaux fabricants mondiaux de masques de procédure et de respirateurs N95, joint sa voix à la communauté d'affaires internationale et signifie sa solidarité avec la population ukrainienne. Medicom opère un centre de distribution à Kiev depuis plus de 10 ans et y emploie plus d'une quinzaine d'employés.