Batteries lithium-ion haute performance

Tout d'abord, les batteries lithium-ion sont conçues spécifiquement pour maximiser les temps de fonctionnement et la productivité pour les flottes de fournisseur de services logistiques (3PL), de l'entreposage, de l'entreposage réfrigéré, dans le secteur manufacturier, ainsi que dans le domaine de l'alimentation et des boissons. Les batteries lithium-ion pour chariots élévateurs électriques 24V (classes II et III) , 36V (classes I et II) et 48V (classe 1) d'UgoWork sont toutes certifiées par UL , le leader des sciences de la sécurité qui aide les entreprises à démontrer la sûreté, la durabilité, la sécurité et la qualité de leurs produits.

« Quand on pense à la sécurité des batteries au lithium-ion, la certification UL vient en premier lieu à l'esprit », explique Philippe Beauchamp, président et directeur général d'UgoWork. « Mais la sécurité n'est pas une étape à atteindre, c'est une culture. Toute personne en relation avec UgoWork, des membres de notre équipe à nos clients, peut faire l'expérience de la sécurité à travers nos processus, nos produits et notre expérience utilisateur. Ils peuvent immédiatement ressentir notre engagement constant. »

Modèle d'affaires "Energy as a Service" (EaaS)

Pendant le salon, les participants pourront en apprendre davantage sur le programme exclusif de gestion de l'énergie Energy as a Service (EaaS) d'UgoWork. Ce modèle de paiement à l'utilisation signifie que les clients peuvent réaliser des économies d'énergie plus importantes sans compromettre les opérations de manutention - et libérer des CAPEX pour des investissements dans des domaines plus stratégiques de leurs activités.

De plus, alors que les batteries lithium-ion offrent des performances durables, UgoWork travaille également avec des partenaires de confiance pour le recyclage et le remplacement en toute sécurité des produits qui sont arrivés à la fin de leur vie utile - cela est indispensable dans l'industrie actuelle où les objectifs de durabilité et le prochain Passeport batterie pour une traçabilité complète deviendront essentiels.

Surveillance et optimisation de la flotte en temps réel

Le système de surveillance à distance et en temps réel qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, aide les clients à assurer un débit régulier et des opérations ininterrompues.

Grâce à la connectivité de la batterie avec le Cloud, nos experts en énergie soutiennent nos clients 24 heures sur 24. UgoWork peut informer le client de toute situation anormale nécessitant une attention immédiate, ou identifier un goulot d'étranglement potentiel dans l'utilisation des équipements pour le futur. Ce système est un outil essentiel pour les entreprises qui cherchent à réduire leur coût total de possession tout en augmentant leur niveau de productivité.

Plutôt que de proposer "uniquement" des batteries lithium-ion sophistiquées, UgoWork a adopté une approche holistique pour répondre aux problèmes quotidiens auxquels nos clients sont confrontés du point de vue des opérations et de l'activité globale. Nous pensons que nous sommes le partenaire idéal pour les gestionnaires de flotte qui ont besoin d' atteindre leurs indicateurs clés de performance", a ajouté M. Beauchamp.

UgoWork tiendra un webinaire (en anglais) afin de partager des conseils pour éliminer les coûts cachés associés aux opérations des chariots élévateurs pour les gestionnaires de flotte, le mercredi 20 juillet, à 14 heures EDT.

Les distributeurs de chariots élévateurs qui souhaitent en savoir plus sur l'intégration des batteries lithium-ion de nouvelle génération à leur offre de solutions sont aussi invités à contacter UgoWork .

A propos d'UgoWork

UgoWork développe, fabrique et offre une expertise énergétique et des solutions lithium-ion innovantes qui ouvrent les possibilités de « Energy as a Service » au marché de la manutention. L'entreprise propose un modèle de consommation flexible et avantageux qui garantit la continuité des opérations et assure une tranquillité d'esprit. Son approche basée sur une architecture infonuagique (cloud) permet l'optimisation des flottes de chariot, un mode de paiement à l'utilisation, un service proactif et la garantie de continuité des opérations. Cette offre unique permet aux gestionnaires de flotte d'exécuter leur transition énergétique en toute confiance. Les produits et solutions énergétiques UgoWork s'adressent aux flottes de chariots élévateurs opérants dans les secteurs de l'alimentation, de la fabrication manufacturière, du transport et de la distribution.

Basée à Québec, au Canada, l'entreprise offre ses programmes de gestion avancés de l'énergie, qui sont efficaces et éprouvés partout en Amérique du Nord à de nombreuses entreprises du Fortune 500. Visitez ugowork.com .

SOURCE UgoWork

Renseignements: Stéphanie Lemire, Coordinatrice marketing, [email protected]