QUÉBEC, le 22 nov. 2022 /CNW Telbec/ - UgoWork™, un important fabricant de solutions Energy as a Service (EaaS) pour véhicules industriels, a annoncé la clôture d'un financement par action de série B de 22,8 millions de dollars. Cette ronde a été menée par le Fonds de solidarité FTQ, avec la participation d'Exportation et développement Canada (EDC) et les investisseurs actuels d'UgoWork, soit Desjardins Capital et Investissement Québec.

En haut à gauche : Rami Jarjour, COO. En haut à droite : Philippe Beauchamp, PDG. En bas à gauche : Frédérik Leclerc, Directeur des finances (Groupe CNW/UgoWork)

Les fonds de cette série B seront utilisés pour accélérer les efforts de développement de sa plateforme logicielle d'intelligence artificielle, permettant le programme Energy as a Service pour sa gamme de batteries lithium-ion . Ils serviront également à développer le volume des ventes et à étendre l'empreinte du réseau de distribution, pour répondre à une demande internationale en forte croissance.

Dans un contexte mondial sans précédent où les chaînes d'approvisionnement, la pénurie de main-d'œuvre et l'efficacité énergétique sont des préoccupations majeures, les opérateurs de flottes de véhicules industriels sont continuellement à la recherche de solutions innovantes pour naviguer dans cette nouvelle réalité. La technologie de batterie de pointe et la plateforme connectée d'UgoWork permettent aux opérateurs de prendre des décisions fondées sur des données pour augmenter leur rendement, optimiser leurs ressources et faire un pas vers une empreinte carbone neutre. Son programme Energy as a Service réduit les coûts de mise en place pour un déploiement plus rapide et permet aux clients d'accéder à la toute dernière technologie, à la plateforme connectée et au meilleur support technique du marché.

« Nous remercions chaleureusement nos partenaires, qui ont compris que nous sommes un pionnier de l'électrification des véhicules industriels », a déclaré Philippe Beauchamp, Président et directeur général d'UgoWork. « Nous avons des objectifs ambitieux et des cibles agressives pour nous développer à l'international avec des clients majeurs du classement Fortune 500. Nous avons déjà suscité de grandes attentes sur le marché grâce à la performance, à l'innovation et à la valeur commerciale sans précédent que présentent nos solutions. Nous sommes ravis d'avoir de nouveaux partenaires pour nous soutenir dans la prochaine étape de notre croissance et nous sommes enthousiastes à l'idée de créer des emplois de qualité par le fait même. »

« Les solutions novatrices d'UgoWork s'inscrivent parfaitement dans le concept d'économie circulaire. C'est entre autres pourquoi nous sommes très fiers de poursuivre notre appui à cette entreprise, affirme Marie-Hélène Nolet, cheffe de l'exploitation de Desjardins Capital. Ses fondateurs ont été précurseurs en 2015 en développant une technologie et un modèle d'affaires unique qui a fait ses preuves. La demande pour la solution d'UgoWork est en forte croissance et nous sommes convaincus que l'équipe en place sera en mesure de concrétiser la croissance qui leur permettra de prendre une place prédominante dans le marché. »

« UgoWork a su se démarquer par son leadership, sa volonté d'innover et sa notoriété à l'international. Le développement de leur intelligence artificielle et leurs dernières avancées technologiques nous ont impressionnés. Le Fonds croit en UgoWork et sera toujours présent pour accompagner et conseiller l'entreprise de Québec dans ses prochaines étapes de croissance, autant au niveau technologique qu'au niveau de l'exportation », explique Philippe P. Huneault, vice-président aux technologies et gestion des fonds, et chef du développement à l'international des entreprises du Fonds de solidarité FTQ.

Il s'agit de la deuxième ronde de financement par action d'Investissement Québec avec UgoWork, ce qui témoigne de la formidable opportunité de marché que représentent les solutions de l'entreprise et de la confiance des détenteurs du portefeuille dans son avenir.

« Nous sommes fiers de réitérer notre confiance envers UgoWork, afin de lui permettre de poursuivre le développement de son expertise et propulser sa croissance. Les solutions d'UgoWork contribuent à soutenir nos entreprises dans leurs efforts pour réduire leur empreinte environnementale et à favoriser notre transition énergétique. Investissement Québec souhaite participer à faire du Québec un leader de l'économie verte, et cette intervention sert parfaitement cet objectif » - Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec.

À propos de Desjardins Capital

Fort d'une expertise de près de 50 ans, Desjardins Capital a pour mission de valoriser, accompagner et garder les PME au Québec. Avec des actifs sous gestion de 2,9 milliards de dollars en date du 30 juin 2022, Desjardins Capital participe à la pérennité de plus de 750 entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d'activité et issus de toutes les régions du Québec. En plus de contribuer à maintenir et créer plusieurs milliers d'emplois, cette composante du Mouvement Desjardins offre aux entrepreneurs un accès à un large réseau d'affaires permettant d'appuyer la croissance de leurs entreprises. Pour plus de renseignements, visitez notre site web .

À propos d'EDC

Société d'État à vocation financière, Exportation et développement Canada (EDC) aide les entreprises canadiennes à générer des retombées au Canada et à l'étranger. EDC leur offre les produits financiers et l'expertise dont elles ont besoin pour percer de nouveaux marchés en toute confiance, réduire le risque financier et croître en mondialisant leurs activités. Ensemble, EDC et les entreprises canadiennes bâtissent une économie plus prospère, plus forte et plus durable pour toute la population canadienne.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ s'investit pour une meilleure société grâce à l'épargne de ses 748 371 actionnaires. Au moyen de ses investissements en capital de développement et capital de risque, le Fonds cherche notamment à contribuer à la transition vers une économie plus verte, un monde du travail centré sur l'humain, et une société en meilleure santé. Il offre aux entreprises du financement non garanti et de l'accompagnement stratégique. Avec un actif net de 17,4 milliards de dollars au 31 mai 2022, le Fonds appuyait 3 620 entreprises partenaires et 296 927 emplois.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat, ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Présente dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toutes tailles au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec propose également de nombreux services-conseils, dont l'accompagnement technologique offert par Investissement Québec - CRIQ. De plus, grâce à Investissement Québec International, elle accompagne les entreprises québécoises dans leurs projets d'exportation, tout en assurant la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

À propos de UgoWork

UgoWork développe, fabrique et distribue des solutions lithium-ion innovantes et une expertise en énergie qui ouvrent les possibilités de « Energy as a Service » au marché de la manutention. L'entreprise s'appuie sur la télémétrie pour aider de manière proactive ses clients à résoudre leurs problèmes opérationnels grâce à des plans de paiement à l'utilisation accessibles. Les produits et solutions UgoWork s'adressent aux véhicules industriels opérant dans les secteurs de l'alimentation et des boissons, de la fabrication manufacturière, du transport et de la distribution.

Basée au Québec, l'entreprise offre ses solutions à travers l'Amérique du Nord à de nombreuses entreprises figurant au palmarès Fortune 500. Visitez ugowork.com .

SOURCE UgoWork

Renseignements: DEMANDES MÉDIA : Stéphanie Lemire, Spécialiste contenu marketing sénior, [email protected]