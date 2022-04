Mené par une nouvelle équipe dédiée d'Ubisoft Montréal,* Rainbow Six Mobile est une adaptation du jeu Tom Clancy's Rainbow Six® Siege, dans laquelle le jeu tactique et l'action effrénée se rencontrent. Les joueurs s'affronteront dans des parties en 5 contre 5 en Player-vs-Player (PvP) dans un mode de jeu: Attack vs. Defense . Les attaquants déploieront des drones d'observation pour obtenir des informations et pénétreront ensuite de manière stratégique au travers de murs destructibles, tandis que les défenseurs barricaderont les points d'entrée et utiliseront des caméras espionnes ou des pièges pour sécuriser les lieux. En mélangeant stratégie et travail d'équipe, les joueurs vivront l'expérience du combat rapproché tandis qu'ils alterneront entre l'attaque et la défense pour remporter la victoire.

Les joueurs devront former une équipe personnalisable d'agents entrainés de l'univers de Rainbow Six, chacun disposant de compétences, d'armes et de gadgets uniques. Le jeu intégrera des cartes emblématiques de Rainbow Six Siege, dont Bank et Border, ainsi que des modes de jeu en PvP tels que Secure Area et Bomb. Confrontés à des enjeux de taille et ne disposant que d'une seule vie, les joueurs devront s'adapter rapidement aux environnements et maîtriser l'art de la fortification des lieux et apprendre à pénétrer dans le territoire ennemi pour mener leur équipe à la victoire.

Rainbow Six Mobile a été développé et optimisé pour les plateformes mobiles, avec des modes exclusifs et des commandes personnalisables afin de correspondre aux besoins de ceux qui jouent en déplacement.

Les joueurs peuvent désormais s'inscrire pour avoir une chance de participer aux futurs tests sur rainbowsixmobile.com.

Pour plus d'informations au sujet de Tom Clancy's Rainbow Six Mobile et des autres jeux Ubisoft, rendez-vous sur news.ubisoft.com.

Pour voir la bande-annonce : https://bit.ly/3NHOTZP

* Les autres studios Ubisoft participants sont Winnipeg, Halifax, Paris, Québec, Bucarest, Kiev, Pune, RedLynx, Chengdu et Shanghai.

À propos d'Ubisoft

Ubisoft est un créateur de mondes qui s'engage à enrichir la vie des joueurs à travers des expériences de jeu uniques et mémorables. Ses équipes internationales créent et développent un portefeuille varié de jeux, comprenant des marques telles qu'Assassin's Creed®, Brawlhalla®, For Honor®, Far Cry®, Tom Clancy's Ghost Recon®, Just Dance®, The Lapins Crétins™, Tom Clancy's Rainbow Six®, The Crew®, Tom Clancy's The Division® et Watch Dogs®. Grâce à Ubisoft Connect, les joueurs profitent d'un écosystème de services pour aller plus loin dans leur expérience de jeu, obtenir des récompenses et rester en contact avec leurs amis quelle que soit leur plateforme. L'offre d'abonnement Ubisoft+ leur permet également de profiter d'un catalogue de plus d'une centaine de titres et contenus téléchargeables (DLC) d'Ubisoft. Pour l'exercice 2020-21, le net bookings d'Ubisoft s'est élevé à 2 241 millions d'euros. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.ubisoftgroup.com.

© 2015-2022 Ubisoft Entertainment. Tous droits réservés. Tom Clancy's, Rainbow Six, l'Icône Soldat, Ubisoft, et le logo Ubisoft sont des marques déposées ou non déposées d'Ubisoft Entertainment aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

SOURCE Ubisoft Montréal

Renseignements: Contact de presse, Antoine Leduc-Labelle, Chef Relations Publiques, Ubisoft Montréal, [email protected]