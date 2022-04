UBER VA ÉTENDRE SES OPÉRATIONS DE COVOITURAGE URBAIN DANS L'ENSEMBLE DU QUÉBEC LE 14 JUIN PROCHAIN

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 1er avril 2022 /CNW Telbec/ - Uber annonce qu'à partir du 14 juin prochain, dans le respect des mesures sanitaires, l'ensemble des Québécois pourront utiliser son application pour se déplacer ou gagner des revenus. Depuis quelques années, l'application est utilisée dans les régions de Montréal, Québec et Gatineau. Dotée d'un permis obtenu auprès de la Commission des Transports du Québec, l'entreprise rendra dorénavant l'application disponible dans l'ensemble du Québec. Afin de rendre l'application Uber encore plus attrayante pour les chauffeurs et donc améliorer la fiabilité du service pour les utilisateurs au Québec, Uber a récemment procédé à des modifications tarifaires avec une hausse de 11 % et a instauré un supplément temporaire pour l'essence. De plus, les 100 premiers nouveaux chauffeurs qui effectueront 20 courses lors des 21 premiers jours recevront la somme de 1 000 $ supplémentaires. Les gens qui souhaitent s'inscrire peuvent le faire sur le site web d'Uber : www.uber.com

La décision de l'entreprise marque un pas de plus dans son engagement envers le Québec. Au cours des douze derniers mois, Uber a notamment répondu à l'appel du Gouvernement du Québec en travaillant avec le Consortium Covid Québec pour aider à déplacer des gens vers les centres de vaccination et a collaboré avec les organismes Le Chaînon et Opération Nez Rouge. De plus, Uber a lancé des campagnes publicitaires dédiées au Québec mettant en vedette les duos Patrick Roy et Mario Tremblay ainsi que Loud et Ginette Reno et la campagne Uber, j'embarque à l'automne dernier.

« Ceci est un moment important pour Uber au Québec alors que nous allons collaborer à répondre à la demande de transport de personnes dans les quatre coins du Québec et ainsi participer au développement économique. Nous souhaitons aider à ce que des gens se déplacent pour aller souper au centre-ville de Trois-Rivières, assister à un festival à Sherbrooke et manger une poutine à Drummondville ou du homard en Gaspésie » a déclaré Jonathan Hamel, gestionnaire des affaires publiques pour Uber au Québec.

Uber participera au développement économique dans les régions du Québec

Au cours des derniers mois, plusieurs ont fait état de la demande importante pour des transports dans les régions du Québec. En lançant ses activités le 14 juin prochain, Uber souhaite collaborer afin de notamment répondre à la demande qui sera encore plus importante lors des vacances estivales.

« C'est une excellente nouvelle pour l'ensemble de notre collectivité. Au centre-ville de Trois-Rivières, c'est un besoin qui se fait ressentir depuis plusieurs mois déjà et qui aidera à répondre aux clients qui viennent profiter du cœur de notre ville » a mentionné Gena Déziel, Directrice générale de la Société de développement commercial du centre-ville de Trois-Rivières.

« L'arrivée du service Uber à Sherbrooke permettra à nos visiteurs et congressistes d'avoir accès à une option de transport supplémentaire qui sera sûrement appréciée en période d'achalandage soit lors des festivals, d'événements sportifs majeurs ou de congrès importants » avance Lynn Blouin, directrice à la Promotion, au Tourisme d'affaires et sportif chez Destination Sherbrooke. « De plus, le principe d'économie circulaire mis de l'avant par l'entreprise s'inscrit d'emblée dans les objectifs de développement d'un tourisme durable. »

« Le déploiement d'Uber dans l'ensemble des régions du Québec répond à un besoin important, soit celui d'une offre diversifiée et innovante de transport de personnes en dehors des grands centres urbains. Lors de notre participation aux consultations sur la loi 17, la FCCQ avait défendu l'importance de mettre en valeur les solutions technologiques dans le secteur des transports. L'annonce d'Uber aujourd'hui bonifiera l'accès à un cocktail de transport diversifié pour l'usager, en plus de contribuer à l'activité économique des entreprises québécoises en région », a affirmé Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

La sécurité est une priorité chez Uber

Les personnes souhaitant devenir chauffeur sont soumises à une vérification des antécédents judiciaires depuis le début des opérations d'Uber au Québec. À cela s'ajoutent d'autres mesures telles que la possibilité de partager sa course avec ses proches afin qu'ils puissent la suivre, l'absence de transaction d'argent dans le véhicule, un programme de notation des chauffeurs et des passagers ou encore un système qui détecte un arrêt prolongé imprévu sur le trajet.

Représentation des chauffeurs

En janvier dernier, Uber Canada et le Syndicat des Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce (TUAC Canada) annonçaient la conclusion d'une entente grâce à laquelle les TUAC Canada peuvent représenter des chauffeurs qui sont confrontés à un problème avec leur compte ou si celui-ci est désactivé, et ce, notamment dans le cadre du mécanisme indépendant de résolution de conflits existants. Les TUAC Canada communiqueront avec les chauffeurs et rencontreront régulièrement Uber Canada pour discuter des enjeux de santé, de sécurité ainsi que d'autres sujets connexes. Uber Canada et les TUAC Canada ont également convenu de faire pression auprès des gouvernements provinciaux pour qu'ils adoptent des réformes qui offrent de nouveaux avantages et qui préservent la prérogative des travailleurs et des travailleuses de choisir si, où et quand travailler.

À propos d'Uber Canada

La mission d'Uber est de créer des opportunités par le mouvement. Cofondée par l'entrepreneur de Calgary Garrett Camp, Uber a démarré en 2010 pour résoudre un problème simple : comment organiser un déplacement en appuyant sur un simple bouton ? Plus de 10 milliards de trajets plus tard, Uber conçoit des produits pour rapprocher les gens de l'endroit où ils veulent être. En modifiant la façon dont les personnes, la nourriture et les objets se déplacent dans les villes, Uber et Uber Eats ouvrent le monde à de nouvelles possibilités. Pour plus d'information, visitez uber.com.

