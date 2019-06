Uber lance les vélos électriques JUMP à Montréal

Les vélos à assistance de pédalage électrique seront déployés au travers de près de 9

arrondissements de la ville dès le 26 juin

MONTRÉAL, le 26 juin 2019 /CNW Telbec/ - Uber annonce le lancement du service de vélos électriques en libre-service JUMP à Montréal. Dès aujourd'hui, Montréal sera la première ville canadienne à accueillir les vélos à assistance de pédalage électrique JUMP. Ce lancement fait suite à la réglementation adoptée par la Ville de Montréal. En modernisant un mode de transport déjà très prisé par les Montréalais, Uber continue de promouvoir les nouvelles options de mobilité dans la ville.

Améliorer la mobilité urbaine et durable

L'arrivée des vélos électriques JUMP à Montréal fait partie de l'engagement pris par Uber de réunir de multiples modes de transport, offrant toujours plus de choix à ses utilisateurs grâce à des options sûres, abordables et résolument tournées vers la durabilité.

« Nous sommes ravis de l'occasion qui se présente à Montréal et nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec les différents arrondissements de la ville afin d'encourager de nouvelles options pour se déplacer en milieu urbain, a expliqué Jean-Christophe de Le Rue, directeur des Affaires publiques pour Uber au Québec. Nous sommes très heureux de lancer les services de vélos électriques de JUMP à Montréal en grande première canadienne. JUMP aidera à fournir des options de transport supplémentaires pour réduire la congestion routière. »

Les vélos JUMP sont équipés d'un moteur de 350 watts qui alimente la roue avant, permettant ainsi d'accompagner l'effort des cyclistes en délivrant une assistance de pédalage électrique pouvant aller jusqu'à 32 km/h, rendant ainsi les trajets en vélo plus faciles sur de plus longues distances, notamment dans les nombreuses pentes de la ville.

Une nouvelle façon de se déplacer

Intégrée dès aujourd'hui dans l'application Uber à Montréal, cette option permet de réserver l'un des vélos qui seront dispersés au travers de neuf arrondissements de la ville dans un premier temps.

Les vélos seront disponibles en libre-service, en tout temps. En ouvrant l'application, l'utilisateur devra sélectionner l'option des vélos JUMP en haut de l'écran. Par la suite, à l'aide de la carte, il pourra identifier le vélo le plus proche de lui et le réserver pendant une durée de temps limité à 15 minutes avant de le déverrouiller et commencer son trajet. Les vélos JUMP ne seront pas rattachés à des bornes définies; l'utilisateur devra donc les verrouiller à un support à vélo public là où ils s'arrêtent. Comme pour tout vélo personnel, les vélos JUMP devront être attachés à un support à vélo adapté, sans gêner le passage. Des câbles antivol rattachés directement au vélo permettront de le sécuriser à la fin du trajet et terminer sa course. Les utilisateurs qui ne respectent pas les règles appropriées de stationnement des vélos feront face à des avertissements, surcharges de 25$ et même la suspension du compte.

Il n'y aura aucuns frais pour déverrouiller les vélos JUMP et les utilisateurs seront chargés 30 cents par minute.

Afin de célébrer le lancement à Montréal, Uber offre un crédit de 5$ sur une première course JUMP à tous les nouveaux utilisateurs de JUMP jusqu'au 30 juillet 2019.

Afin de souligner le lancement de JUMP à Montréal et d'encourager la conduite sécuritaire, des centaines de casques seront donnés gratuitement par des ambassadeurs de JUMP aux utilisateurs montréalais à différents points de la ville. Ces derniers seront obligatoires pour utiliser les vélos en libre-service, le port du casque de protection étant exigé.

À ce jour, les vélos à assistance de pédalage de JUMP sont disponibles dans plus d'une vingtaine de villes aux États-Unis et en Europe.

À propos d'Uber Canada

Cofondé par l'entrepreneur canadien Garrett Camp en 2009, Uber est une application pour téléphones intelligents qui met en lien des usagers avec des partenaires-chauffeurs. Uber opère maintenant dans plus de 40 communautés au Canada et offre à des dizaines de partenaires-chauffeurs une nouvelle façon de générer des revenus durant leur temps libre en offrant une alternative de transport plus abordable à des centaines de milliers d'usagers à travers le pays. Pour plus d'informations, visitez : uber.com .

