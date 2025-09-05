TV5 Québec Canada salue les recommandations du Groupe de travail sur l'avenir de l'audiovisuel

MONTRÉAL, le 5 sept. 2025 /CNW/ - TV5 Québec Canada salue le Rapport du Groupe de travail sur l'avenir de l'audiovisuel au Québec, qui souligne son rôle essentiel dans le rayonnement de la culture québécoise et dans la vitalité de la francophonie canadienne.

Le rapport propose d'augmenter de 5 millions de dollars la contribution annuelle du gouvernement du Québec à TV5 Québec Canada, une mesure qui permettra de consolider sa mission culturelle, d'accélérer sa transition vers les usages numériques et de soutenir la transformation de son modèle d'affaires.

« Nous remercions le Groupe de travail pour la rigueur de son rapport, essentiel à l'avenir de notre culture, et pour la reconnaissance de l'importance de TV5 Québec Canada dans l'écosystème culturel québécois. Notre modèle d'affaires date d'une autre époque, et il doit évoluer rapidement pour que nous puissions continuer de remplir pleinement notre mission culturelle unique. La diffusion de contenus qui reflètent les différentes communautés francophones au pays et le rayonnement international des contenus et talents d'ici doivent demeurer au cœur de l'avenir de la culture québécoise. L'appui accru du gouvernement du Québec constituera un pas décisif dans cette direction » explique Yann Paquet, président-directeur général de TV5 Québec Canada.

À travers ses chaînes TV5 et Unis TV, ainsi que sa plateforme TV5Unis et TV5MONDEplus, l'organisation agit à la fois comme vitrine stratégique de la culture québécoise à l'international et comme alliée des communautés francophones en situation minoritaire au Canada. TV5 Québec Canada est également tenu de consacrer 55 % de ses revenus bruts à des productions ou acquisitions canadiennes, un niveau d'exigence parmi les plus élevés de l'industrie, comme le souligne le rapport.

« Cette recommandation représente une étape importante, mais il reste du travail à faire. Nous poursuivrons nos échanges avec les gouvernements du Québec et du Canada ainsi que le CRTC pour moderniser notre modèle de financement et assurer la pérennité de notre mission de média de service public », ajoute M. Paquet.

À propos de TV5 Québec Canada

TV5 Québec Canada est une organisation à but non lucratif présente partout au Canada qui a pour mission de faire rayonner la diversité culturelle de la francophonie québécoise, canadienne et internationale. Elle agit à titre de catalyseur de la francophonie à travers TV5, Unis TV et la plateforme TV5Unis, en plus de soutenir la production originale, propulser les talents émergents d'ici et assurer la découvrabilité des contenus francophones.

SOURCE TV5 Québec Canada

Pour tout renseignement: Martine Veillette, Agente aux communications, TV5 Québec Canada , Téléphone : 514 522-5322 poste 157, [email protected]